رفح (الاراضي الفلسطينية): أكد مسؤول في معبر رفح لوكالة فرانس برس الأحد أن ست شاحنات نقلت وقوداً إلى قطاع غزة كان مخزناً في المعبر الحدودي.

وشاهد مراسل وكالة فرانس برس ست شاحنات صهاريج تغادر معبر رفح.

وردًا على سؤال لوكالة فرانس برس، أكد مسؤول في المعبر طلب عدم الكشف عن اسمه أنها تنقل وقوداً مخزناً في المعبر الحدودي بين قطاع غزة ومصر.

وقالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) ومصدر مصري لوكالة فرانس برس إن ست شاحنات محملة بالوقود دخلت قطاع غزة لتشغيل مولدات الكهرباء في المستشفيات.

وجاء دخول الوقود إلى القطاع بعد تحذيرات الأمم المتحدة من نفاده من المستشفيات وغيرها من المرافق الحيوية.

ودعت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس الأحد "أصحاب محطات الوقود ومن لديه أي كمية من الوقود الى التوجه فورا للمستشفيات والتبرع بها لإنقاذ حياة الجرحى".

هجوم حماس

وشنت حركة حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر هجوماً على إسرائيل هو الأكثر عنفاً في تاريخ الدولة العبرية التي ردّت بقصف مركز متواصل على قطاع غزة وحشد عشرات الآلاف من جنودها على حدوده استعداداً لعملية برية.

الأحد، ارتفعت حصيلة الضحايا في قطاع غزة إلى 4651 قتيلاً بينهم 1873 طفلاً، و1023 سيدة، و187 مسنًا بالإضافة إلى 14245 مواطناً أصيبوا بجروح مختلفة وفق ما أعلنت وزارة الصحة التابعة لحماس.

وقتل أكثر من 1400 شخص في الجانب الإسرائيلي معظمهم مدنيون قضوا في اليوم الأول لهجوم حماس، حسب السلطات الإسرائيلية.