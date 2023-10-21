رفح (مصر): بدأت شاحنات تحمل أطنانا من مساعدات الإغاثة المرسلة إلى غزة في عبور معبر رفح الحدودي بشمال سيناء في مصر لتدخل إلى القطاع المحاصر، بحسب ما أكد مسؤول أمني لوكالة فرانس.

ونقل التلفزيون الرسمي المصري في اليوم الخامس عشر للحرب بين إسرائيل وحركة حماس، مشاهد عبور شاحنات تحمل لافتات الهلال الأحمر المصري من المعبر وهو المنفذ الوحيد لقطاع غزة الى الخارج الذي لا تشرف عليه إسرائيل.

20 شاحنة

وأفاد صحافي في وكالة فرانس برس في رفح عن عبور 20 شاحنة للمعبر في اتجاه القطاع الفلسطيني الذي يسكنه 2,4 مليون شخص محرومين من المياه والكهرباء والوقود والمواد الغذائية.

وعلى الجانب الفلسطيني من المعبر شاهد صحافي لوكالة فرانس برس 36 شاحنة فارغة تدخل المعبر باتجاه مصر تحضيرا لتحميلها بالمساعدات.

وشوهدت أربعة سيارات اسعاف وأليتان للأمم المتحدة وأخريان للصليب الأحمر في الجانب الفلسطيني أيضا.