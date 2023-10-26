إيلاف من لندن: وجدت معارضة عمالية بريطانية بارزة نفسها محاصرة باتهامات بالسرقة الأدبية في كتابها الجديد.

وأطلقت وزيرة الخزانة في حكومة الظل العمالية راشيل ريفز كتاب "النساء اللاتي صنعن الاقتصاد الحديث" هذا الأسبوع، حيث يسعى الكتاب إلى تسليط الضوء على تأثير المرأة على الاقتصاد وعلى السيدة ريفز نفسها.

وقال تقرير في صحيفة (فايننشال تايمز) إن مراسليها عثروا على أكثر من 20 مثالا على "جمل وفقرات كاملة مأخوذة من مصادر أخرى دون اعتراف" داخل صفحات كتاب المعارضة، بما في ذلك من ويكيبيديا، والجارديان، ومقدمة تقرير كتبتها زميلتها وزير الظل هيلاري بن.

وسارع متحدث باسم السيدة ريفز إلى دحض الاتهامات التي وجهتها إلينا هذه الصحيفة بشدة، ووصف ما حدث بأنها "أخطاء غير مقصودة سيتم تصحيحها في الطبعات المستقبلية".

دفاع دار النشر

ومن جهتها، دافعت دار نشر كتاب ريفز، Basic Books، عن النائبة العمالية، قائلة إنها لم تسعى قط إلى "تقديم هذه الحقائق كبحث أصلي".

وأضافت: "هناك ببليوغرافيا واسعة النطاق وانتقائية لأكثر من 200 كتاب ومقال ومقابلة. وعندما يتم أخذ الحقائق من مصادر متعددة، لا يُتوقع من أي مؤلف أن يشير إلى كل واحد منها."

لكن الشركة اعترفت بارتكاب أخطاء، وأضافت: "عندما تم أخذ الجمل الواقعية من مصادر أولية، كان ينبغي إعادة كتابتها والإشارة إليها بشكل صحيح. ونحن نعترف بأن هذا لم يحدث في كل حالة".

وقالت: "كما هو الحال دائمًا في مثل هذه الحالات، سنراجع جميع المصادر ونتأكد من تصحيح أي إغفال في الطبعات المستقبلية."