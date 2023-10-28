إيلاف من لندن: شهدت لندن والعديد من مدن المملكة المتحدة، اليوم السبت، مسيرات مؤيدة للفلسطينيين ومطالبة بإنهاء الهجمات الإسرائيلية على غزة.

وتأتي المسيرات، التي تصدرتها مسيرة لندن بمشاركة نجو مائة ألف متظاهر، في الوقت الذي توسع فيه إسرائيل ضرباتها، بعد ثلاثة أسابيع من شن حماس هجوما على أراضيها.

وكانت الحشود المشاركة بالتظاهرات في لندن، بدأت بعد ظهر السبت بالتجمع بالقرب من جسر اليوبيل الذهبي حاملة لافتات كتب عليها "غزة، أوقفوا المذبحة" و"فلسطين حرة، أنهوا الاحتلال الإسرائيلي".

شعارات

ودفع نظام صوتي الناس إلى الهتاف "أوقفوا تسليح إسرائيل. أوقفوا قصف غزة" و"كلنا فلسطينيون" إلى جانب شعار يقول "من النهر إلى البحر، فلسطين ستتحرر".

وتتزايد الدعوات لوقف إطلاق النار بين السياسيين في المملكة المتحدة، حيث أعلن عمدة لندن صادق خان، وعمدة مانشستر الكبرى آندي بورنهام، وزعيم حزب العمال الاسكتلندي أنس ساروار عن دعمهم.

لكن رئاسة الحكومة البريطانية وزعيم حزب العمال المعارض السير كير ستارمر قالا إنهما يؤيدان "وقفا إنسانيا" - وقف مؤقت للقتال للسماح بدخول المساعدات إلى غزة.



وكانت وزيرة الداخلية البريطانية سويلا برافرمان قد حثت في وقت سابق رؤساء الشرطة على النظر في تفسير هتاف "النهر إلى البحر" على أنه "تعبير عن رغبة عنيفة في رؤية إسرائيل تمحى من العالم".

