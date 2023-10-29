اسطنبول: تحتفي تركيا الأحد بمئوية تأسيس الجمهورية في ظل الحرب الضارية بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة، بدون الأبّهة التي كان الأتراك يأملونها.

برنامج الاحتفال

ويتضمن برنامج الاحتفالات الذي كشف عنه قبل أسبوع فقط من الذكرى، عرض ألعاب نارية وعرضا بحريا على البوسفور وطلعات مسيّرات في سماء اسطنبول وإضاءة معالم تاريخية مثل مسجد آيا صوفيا وموقع إفسوس الإغريقي والتشكيلات الصخرية في كابادوكيا.

غير أن تحفظ الحكومة والحزب الإسلامي المحافظ الحاكم على الاحتفال بمرور قرن على قيام الجمهورية العلمانية لا يمنع الأتراك من رفع الأعلام الوطنية فوق سياراتهم وعلى واجهات المتاجر وأمام المباني العامة والخاصة.

أتاتورك

وتختلط الأعلام الحمراء بصور مؤسس الجمهورية مصطفى كمال أتاتورك "أبي الأتراك" الذي سيكرّمه الرئيس رجب طيب إردوغان صباح الأحد بوضع إكليل من الزهر عند ضريحه في أنقرة.

وستجري عروض عسكرية أمام الجمعية الوطنية في العاصمة وفي اسطنبول، يليها عرض بحري على البوسفور. ويلقي إردوغان كلمة في الساعة 19,23، في توقيت يذكر بسنة تأسيس الجمهورية عام 1923، قبل عروض ألعاب نارية وطلعات مسيّرات.

تجمّع ضخم

وعشية هذه الذكرى التاريخية، انضم إردوغان السبت إلى تجمع ضخم نظمه حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه "دعما لفلسطين" في مطار أتاتورك القديم في اسطنبول.

وألقى خطابا ناريا أمام حشد بشري غفير قدره هو نفسه بمليون ونصف مليون شخص كانوا يلوّحون بأعلام تركية وفلسطينية، فندد بالغرب الذي اتهمه بأنه "المذنب الرئيسي في مجازر غزة" وبأنه يسعى لتوفير "جو جديد من الحملات الصليبية".

وقال "بكيتم على الأطفال في أوكرانيا، لمَ هذا الصمت إزاء الأطفال القتلى في غزة؟"، حاملا على إسرائيل بالقول "أنتم محتلون وغزاة".

وفي اليوم الثاني والعشرين من القصف الإسرائيلي المدمر على قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق لحركة حماس على الأراضي الإسرائيلية في السابع من تشرين الأول/أكتوبر، قال إردوغان متوجها إلى الدولة العبرية "نعلن أمام العالم بأسره أنك مجرمة حرب".

ولفت بيرم بالجي الباحث في معهد العلوم السياسية في باريس إلى أن شدة النبرة هذه تتعارض مع اكتفاء إردوغان بالدعوة إلى ضبط النفس في الأيام الأولى من الحرب، في وقت كانت تركيا عاودت للتو علاقاتها مع إسرائيل.

حياد مستحيل

ورأى بالجي أن "حياده بات مستحيلا بسبب الموقف التقليدي لأنقرة ولحزبه حزب العدالة والتنمية المؤيد للقضية الفلسطينية" مذكرا بقرب الحزب الرئاسي من جماعة الإخوان المسلمين التي انبثقت عنها حركة حماس عند تأسيسها، وعلاقات تركيا التاريخية بالقدس التي ظلت على مدى أربعة قرون تحت سيطرة الإمبراطورية العثمانية.

المستشفى الأهلي

كذلك اتهم إردوغان إسرائيل بارتكاب "إبادة جماعية" بعد القصف على مستشفى الأهلي العربي في غزة الذي أوقع مئات القتلى ونسبه على غرار حكومة حماس في القطاع إلى الدولة العبرية، فيما نفت إسرائيل مسؤوليتها مؤكدة أن الضربة ناتجة عن صاروخ أطلقته حركة الجهاد الإسلامي وحاد عن مساره.

وتساءل سولي أوزيل أستاذ العلاقات الدولية في جامعة قادر هاس في اسطنبول "ألم يكن بإمكان (التجمع) الانتظار حتى الأسبوع المقبل؟ المئوية تحلّ مرة كلّ قرن".

وأعلنت شبكة "تي آر تي" التلفزيونية العامة إلغاء كل برامجها الترفيهية المقررة بسبب الحرب في غزة.