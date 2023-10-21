كييف (أوكرانيا): تشارك تركيا في اجتماع بشأن السلام في أوكرانيا تنظمه كييف في مالطا نهاية الأسبوع المقبل، وفق ما أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي السبت بعد اتصال اجراه بنظيره التركي رجب طيب إردوغان.

وكانت مالطا قد أعلنت الجمعة أنها ستستضيف اجتماعا حول السلام بناء على طلب من الرئاسة الأوكرانية يومي 28 و29 تشرين الأول/أكتوبر. وعقدت اجتماعات مماثلة في السعودية والدنمارك هذا العام.

وكتب الرئيس الأوكراني على موقع "اكس" (تويتر سابقا) "ناقشنا الجولة المقبلة من مفاوضات السلام في مالطا. وستشارك تركيا لتضيف صوتها وموقعها النافذ".

وذكرت وسائل إعلام أوكرانية أن أي ممثل لموسكو لن يشارك في هذا الاجتماع.

صادرات الحبوب

كما تطرق إردوغان وزيلينسكي إلى صادرات الحبوب الأوكرانية، بحسب الأخير.

وقال الرئيس الأوكراني "إن أوكرانيا لا تزال ملتزمة دورها الحيوي كضامن للأمن الغذائي العالمي وتسمح بتشغيل ممر الحبوب في البحر الأسود".

وأدت تركيا دور الوسيط في النزاع في أوكرانيا، وتوصلت كييف وموسكو، برعايتها إلى جانب الأمم المتحدة، إلى ابرام اتفاق العام الماضي يسمح بتصدير الحبوب الأوكرانية، الحيوية للأمن الغذائي العالمي.

إلا أن موسكو علقت العمل بهذا الاتفاق في منتصف تموز/ يوليو، وحاولت تركيا منذ ذلك الحين إعادة الأطراف إلى التفاوض على أمل أن يؤدي ذلك إلى محادثات سلام أوسع بين أوكرانيا وروسيا.

كما عبر زيلينسكي عن امتنانه لإردوغان على "دعمه الدائم لسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها".