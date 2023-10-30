يتوقع رئيس مجلس النواب الأميركي الجديد، مايك جونسون، اتخاذ إجراء في المجلس، هذا الأسبوع، لطرح مشروع قانون تمويل لدعم إسرائيل بصورة منفردة، على الرغم من أن الرئيس جو بايدن يسعى للحصول على حزمة مساعدات بقيمة 106 مليارات دولار لإسرائيل وأوكرانيا مجتمعتين.

وقال جونسون في حديثه لشبكة «فوكس نيوز»: سنطرح مشروع قانون منفرد لتمويل إسرائيل، هذا الأسبوع، في مجلس النواب.

ورأى أن هذا الإجراء سيحظى بدعم الحزبيْن؛ الجمهوري والديمقراطي، وأن الجمهوريين سيدعمون إجراء مماثلاً في مجلس الشيوخ.

ولم يتطرق جونسون في حديثه إلى الصراع في أوكرانيا، مكتفيًا بالقول: هناك أشياء كثيرة تحدث حول العالم يتعيّن علينا التعامل معها وسنفعل. لكن ما يحدث الآن في إسرائيل يحظى بالاهتمام الفوري، وعلينا أن نركز على هذا ونمرره. لأن تعزيز الدعم لإسرائيل يتعين أن يتصدر أجندة الأمن القومي الأميركي.

بايدن

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن قد طالب «الكونغرس» بالموافقة على مخصصات تكميلية بقيمة 106 مليارات دولار، مع تخصيص الجزء الأكبر منها لتعزيز دفاعات أوكرانيا ضد روسيا، والباقي مقسم بين إسرائيل ومنطقة المحيط الهادي والهندي، وإنفاذ قوانين الهجرة على طول الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك.