موسكو: نفى الكرملين الجمعة تقريراً لصحيفة "وول ستريت جورنال" قال إن الولايات المتحدة لديها معلومات استخباراتية تفيد بأن مجموعة "فاغنر" الروسية العسكرية الخاصة تعتزم تزويد جماعة "حزب الله" اللبنانية بمعدات دفاع جوي، بحسب ما نقلته "رويترز".

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن "فاغنر"، "بحكم الأمر الواقع" غير موجودة، وبالتالي فمثل هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة.

ونقلت شبكة "سي إن إن" اليوم عن مصدرين وصفتهما بالمطلعين على معلومات استخبارية أن الرئيس السوري بشار الأسد وافق على إرسال نظام صاروخي لـ«حزب الله» بمساعدة "فاغنر".

قد ذكر المصدران، وبحسب الشبكة الأميركية، أن "فاغنر" أُسندت إليها مهمة تسليم نظام "إس إيه-22" الروسي الصنع؛ لكنها قالت إنه من غير الواضح ما إذا كانت عملية التسليم قد تمت بالفعل أو إلى أي مدى وصلت.

وأشارت إلى أن هذا النظام كانت روسيا قد زودت الحكومة السورية به لاستخدامه، ونقلت عن أحد المصدرين أن الولايات المتحدة تراقب في الآونة الأخيرة تحركات هذا النظام.

وذكر المصدر الثاني، بحسب الشبكة، أن التقييم الأميركي في هذا الشأن جزء منه مبني على مناقشات بين الأسد و"فاغنر" و"حزب الله" بشأن تسليم هذا النظام الدفاعي، بحسب وصفها.