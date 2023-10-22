إيلاف من لندن: قال الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ إن مهاجمي حماس الذين اقتحموا إسرائيل كانوا يحملون تعليمات حول كيفية صنع الأسلحة الكيميائية.

وتدعي القوات الإسرائيلية أنها عثرت على المواد الموجودة على جثث المقاتلين القتلى في كيبوتس بئيري، حيث قُتل أو اختطف ما يقدر بنحو 20% من السكان البالغ عددهم 1100 نسمة.

وتم عرض الوثائق، كاملة مع الرسوم البيانية، على قناة (سكاي نيوز) البريطانية من قبل الرئيس هرتسوغ في مقابلة حصرية مساء الأحد. وقالت القناة إنها غير قادرة على التحقق بشكل مستقل من هذه المزاعم.

مواد للقاعدة

وقال الرئيس هرتسوغ: "إنها مواد لشبكة القاعدة. مواد رسمية للقاعدة. نحن نتعامل مع داعش والقاعدة وحماس، هذا هو مدى صدمة الوضع عندما ننظر إلى التعليمات المقدمة حول كيفية العمل وكيفية صنع نوع من الأسلحة الكيميائية غير المهنية باستخدام السيانيد."

وتظهر المعلومات الاستخبارية، التي رفعت عنها السرية، المكونات اللازمة لصنع قنبلة كيميائية. وقالت قناة (سكاي نيوز) إنها اتخذت قرارًا بطمس بعض المواد من الصور.

وكان هرتسوغ، الذي يتولى رئاسة إسرائيل منذ عام 2021، يتحدث في أول مقابلة إذاعية بريطانية له على الإطلاق.

غضب الاسرائيليين

ورداً على سؤال عما إذا كان يفهم سبب غضب العديد من الإسرائيليين وشعورهم بأن الحكومة وقوات الأمن خذلتهم، وافق هرتسوغ على ذلك.

وقال: "بالتأكيد. أسمع ذلك طوال اليوم. أسمع ذلك من العائلات طوال اليوم وأسمعه من اللاجئين، أولئك الذين اضطروا إلى المغادرة وهم الآن في الفنادق وأماكن أخرى في جميع أنحاء البلاد والملاجئ، فقط بلمسة بسيطة الملابس وهذا كل شيء. الناس محبطون للغاية ومن الواضح أنهم غاضبون للغاية وله ما يبرره."

لكن هيرتسوغ لم يوجه أصابع الاتهام إلى رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو بعد "لأننا في حالة حرب، ولأن علينا أن ننتصر، ولأننا ننهض كالأسد، ولأن علينا أن ندافع عن شعبنا ونغير الواقع، فسوف نتعامل مع الأمر". مع كل ذلك بعد الحرب."

لا خيار

ونفى هرتسوغ الاتهامات بأن القصف الإسرائيلي لغزة له تأثير غير متناسب على المدنيين، وقال إن إسرائيل ليس أمامها خيار سوى القضاء على حماس.

وقال: "هذا ليس صحيحا. لدينا أهداف واقعية. نقول إننا نريد القضاء على البنية التحتية العسكرية لحماس. لقد قلنا ذلك بوضوح. نحن حذرون. لقد مر أسبوعان بالفعل، ولم نقم بأي عمليات على الأرض. لأننا حذرون".

واضاف: "إنني أبكي على حياة الفلسطينيين، ولكنني أولا وقبل كل شيء أبكي على حياة أمتي".

وقُتل أكثر من 4500 شخص خلال 16 يومًا من الغارات الجوية الإسرائيلية، وفقًا لأرقام وزارة الصحة التي تسيطر عليها حماس.

وقالت الأمم المتحدة ومنظمات إنسانية أخرى تعمل في غزة إن هناك حالة طوارئ إنسانية في القطاع، لكن هرتسوغ ادعى أن "معظم غزة يعمل، لن المشكلة هي أن جزءا من البنية التحتية، وجزءا من المساعدات، قد اختطفته حماس. ومن السهل جدا إلقاء اللوم على إسرائيل".

القضاء على حماس

وحول ما سيحدث لغزة إذا حققت إسرائيل أهدافها وقضت على حماس، قال هرتسوغ إن هذا هو قرار بنيامين نتنياهو. وقال: "لقد تحطم الواقع. والناس يطرحون على أنفسهم أسئلة عميقة. هل هذا ممكن؟ هل يمكنني صنع السلام مع جار يريد قطع رؤوس أطفالي؟ هل هذا ممكن؟".

وأضاف الرئيس الإسرائيلي: "لا أستطيع الخوض في هذا [حل الدولتين] الآن في حين أن بلدي ينزف، ويتألم، ويعاني".

وخلص هيرتسوغ إلى القول: "أنا أفكر دائمًا في نوع الرؤية التي يمكننا خلقها. أنا أؤمن بإدراج إسرائيل في المنطقة. وكجزء من العملية، نحتاج إلى إيجاد طريقة للحصول على حياة أخرى مع الفلسطينيين، ولكن ليس عندما إنهم يحتفلون بحقيقة مقتل آلاف عديدة من الإسرائيليين في أفظع هجوم إرهابي في العصر الحديث".