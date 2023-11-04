الرياض: واصلت الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة التي أطلقتها السعودية بتوجيه من قيادة البلاد، أعمالها، إذ بلغ حجم التبرعات أكثر من 297.331 مليون ريال (79.288 مليون دولار) حتى مساء السبت عبر منصة وتطبيق "ساهم" التابعين لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وثمَّن الدكتور صالح التويجري أمين عام المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر "آركو"، مبادرة المملكة لإطلاق حملة تبرعات للمساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، لتخفيف المعاناة الإنسانية الناجمة عن الهجمات العسكرية للجيش الإسرائيلي على قطاع غزة، بشكل "وحشي"، واستخدام إجراءات تعسفية لإعاقة العمل الإنساني داخل فلسطين.