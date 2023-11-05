الرياض: أدانت السعودية، بأشدّ العبارات، التصريحات المتطرفة الصادرة من وزير في الحكومة الإسرائيلية، بشأن إلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة المحاصَر، والتي تُظهر "تغلغل التطرف والوحشية لدى أعضاء في الحكومة الإسرائيلية".

وقالت وزارة الخارجية، في بيان لها: "إن عدم إقالة الوزير من الحكومة فوراً، والاكتفاء بتجميد عضويته، يعكسان قمة الاستهتار بجميع المعايير والقيم الإنسانية والأخلاقية والدينية والقانونية لدى الحكومة الإسرائيلية".

وكان وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو قد قال، عندما وجّه الصحافي سؤالاً: "هل ينبغي إسقاط قنبلة ذرية على غزة؟"، فأجاب الوزير: "هذا أحد الاحتمالات، كما أنني أتمنى عودة الأسرى، لكنّ هناك أثماناً في الحرب، هذه طريقة لفحص ما يخيفهم وما الذي سيخلق الردع".