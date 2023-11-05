تل أبيب: صرح وزير إسرائيلي أن إسقاط قنبلة ذرية على غزة "أحد الاحتمالات" في الحرب التي تشنها إسرائيل على القطاع، مما أثار ردود فعل كثيرة. ورد رئيس الحكومة الإسرائيلية على تلك التصريحات باستبعاده من اجتماعات الحكومة لأجل غير مسمى.

وكان وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو، قال في مقابلة مع إذاعة "كول باراما" نقلتها صحيفة "يديعوت أحرونوت"، الأحد، عندما وجه الصحافي سؤالاً : "هل ينبغي إسقاط قنبلة ذرية على غزة؟"، فأجاب الوزير: "هذا أحد الاحتمالات، كما أنني أتمنى عودة الأسرى، لكنّ هناك أثماناً في الحرب، هذه طريقة لفحص ما يخيفهم وما الذي سيخلق الردع".

وقال إلياهو إن "الجيش الإسرائيلي يوجه ضربة قوية لـ(حماس)"، مشيراً إلى أنه غير راضٍ بنسبة 100 في المائة عن أداء الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.

وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، اليوم الأحد، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو علق حضور إلياهو اجتماعات الحكومة بعد هذه التصريحات، إلى أجل غير مسمى.

وردّ نتنياهو على كلام وزير التراث، في وقت سابق، قائلاً إنه "منفصل عن الواقع". وأكد أن "إسرائيل والجيش الإسرائيلي يتصرفان وفقاً لأعلى معايير القانون الدولي لمنع إلحاق الأذى بالأشخاص غير المتورطين، وسنواصل العمل على ذلك"، حسب قوله.

تعليقات مستنكرة

وعلق أحمد الطيبي عضو الكنيست العربي، حسبما أفادت "وكالة أنباء العالم العربي"، قائلاً: "وزير في الحكومة الإسرائيلية يقترح إلقاء قنبلة ذرية على غزة تمحو جميع سكانها (بما في ذلك الإسرائيليون). لا توجد كلمات لأتحدث بها عن هذا".

وعلق يائير لبيد زعيم المعارضة الإسرائيلية على تصريح عميحاي إلياهو، واصفاً إياه بالـ"صادم ومجنون من وزير غير مسؤول"، معتبراً أنه أساء إلى عائلات الأسرى، وآذى المجتمع، وأضر بمكانتنا الدولية، على نتنياهو أن يطرده من الحكومة".

أما رئيسة حزب ميرتس زهافا غالؤون، وصفت الوزير، بـ"صفر ابن صفر"، مطالبة إياه بإرسال أبنائه للقتال. وقالت: "وزير شؤون لا شيء عميحاي إلياهو يقترح إسقاط قنبلة ذرية على القطاع! وماذا بخصوص الأسرى؟ يقول إن هناك ثمناً للحرب! اذهب وأرسل أبناءك ليدفعوا هذا الثمن".

وعلقت زعيمة "حزب العمل" ميراف ميخائيلي، فقالت: "تصريحات الوزير إلياهو سخيفة وخطيرة، يجب طرده من النظام السياسي".