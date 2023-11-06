إيلاف من الرباط: أدانت فعاليات وطنية وشبابية ونسائية بالمغرب "استهداف مدينة السمارة (جنوب المغرب ) بمقذوفات أدت لمقتل مدني وإصابة آخرين بجروح".

وطالبت بـ"تصنيف ميليشيات جبهة البوليساريو كتنظيم إرهابي، والتنسيق مع الجهات الدولية الفاعلة في مجال مكافحة الإرهاب بهذا الشأن".

وحمل بيان لهذه الفعاليات 250 توقيعًا لكتاب ومثقفين وأساتذة جامعيين وباحثين وسياسيين ووزراء سابقين، وفاعلين جمعويين، الدولة الجزائرية "المسؤولية الكاملة"، وذلك "باعتبارها الحاضنة لتنظيم مليشيات جبهة البوليساريو الإرهابية"، داعيا "للتعبئة العامة من أجل مواجهة كل التهديدات الإرهابية المحتملة القادمة من التراب الجزائري".

وطالب البيان منظمة الأمم المتحدة بـ"الاضطلاع بكافة أدوارها في حفظ السلم والأمن بالمنطقة، والمضي قدما في تنفيذ قرارات مجلس الأمن وآخرها قرار 2703 الذي اعتبر الحكم الذاتي الحل الوحيد لطي الملف".

فتح تحقيق

كما ندد الموقعون على البيان بـ"العمل ذي الطبيعة الإرهابية"، مع مطالبة السلطات القضائية بـ"تقديم كافة المتورطين أمام العدالة"، و"تعميم مذكرات بحث لدى الأنتربول لمتابعتهم".

وأشاد الموقعون بـ"المقاربة التي تم اعتمادها في التعاطي مع هذا الحدث ذي الطبيعة الإرهابية على مستوى فتح تحقيق قضائي في الموضوع"، مشددين على أن هذا الحدث الأليم "يشير بوضوح لتورط تنظيم جبهة البوليساريو فيه، وفي استهداف المدنيين الآمنين، خاصة بعد إعلان العديد من عناصرها عن تبنيهم لهذا العمل الإرهابي".





وقال البيان إن الفعاليات الموقعة، وهي تتابع بقلق بالغ استهداف مدينة السمارة بمقذوفات أدت لمقتل مدني وإصابة آخرين بجروح، تستحضر، في هذا السياق، "ما ظل المغرب يحذّر منه ومن ارتباطات موجودة بين تنظيم مليشيات جبهة البوليساريو وبعض التنظيمات الإرهابية في المنطقة التي تريد استغلال النزاع المفتعل حوّل الصحراء المغربية من أجل جر المنطقة نحو اللا أمن واللا سلم في تهديد صريح".