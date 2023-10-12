إيلاف من الرباط:أشادت الولايات المتحدة،على لسان وزير خارجيتها،أنتوني بلينكن، اليوم الخميس، بالتزام العاهل المغربي الملك محمد السادس بتحقيق السلام والأمن في الشرق الأوسط. وأفاد بيان للمتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، بأن رئيس الدبلوماسية الأميركية استعرض أيضا، خلال محادثة هاتفية أجراها الأربعاء مع وزير الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، التعاون "الوثيق" المستمر بين المغرب والولايات المتحدة.كما تناولت المباحثات بين المسؤولين الجهود الهادفة إلى منع التصعيد في منطقة الشرق الأوسط.

وكان بوريطة قد أكد،خلال أشغال الاجتماع غير العادي لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية حول الوضع في فلسطين، المنعقد الأربعاء في القاهرة، أن الملك محمد السادس ما فتئ يدعو للخروج من منطق الصراع والعنف، إلى منطق السلام والتعاون وبناء فضاء مزدهر لجميع شعوب المنطقة.

وأعرب بوريطة عن استعداد المغرب الانخراط في أي جهد عربي ودولي يروم تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو 1967، وفق حل الدولتين المتوافق عليه دوليا.