إيلاف من لندن: التقى رئيس الوزراء البريطاني بكبير شرطة العاصمة، الأربعاء، في اجتماع أزمة، وتعهد بمحاسبته على قرار المفوض بإعطاء الضوء الأخضر لمظاهرة مؤيدة للفلسطينيين في 11 نوفمبر.

وصف ريشي سوناك مسيرة مؤيدة للفلسطينيين مخطط لها في لندن في يوم الهدنة بأنها "استفزازية وغير محترمة"، لكنه وافق على استمرار الاحتجاج.

وقاوم مفوض سكوتلانديارد السير مارك رولي الدعوات لمحاولة منع حدوث مسيرة، وقال، بعد النظر في المعلومات الاستخبارية، لم يتم استيفاء الحد القانوني للحظر.

بيان سوناك

وقال رئيس الوزراء في بيان: "الحرية هي الحق في الاحتجاج السلمي. واختبار تلك الحرية هو ما إذا كان التزامنا بها يمكن أن ينجو من الانزعاج والإحباط لدى أولئك الذين يسعون إلى استخدامها، حتى لو اختلفنا معهم". سوف نواجه هذا الاختبار ونظل مخلصين لمبادئنا."

وأضاف لاحقًا: "من المرحب به أن الشرطة أكدت أن المسيرة ستكون بعيدًا عن النصب التذكاري، وسوف تضمن عدم تعارض التوقيت مع أي أحداث تذكارية".

وقال بيان سوناك: "لا يزال هناك خطر من أولئك الذين يسعون إلى تقسيم المجتمع باستخدام نهاية هذا الأسبوع كمنصة للقيام بذلك. هذا ما ناقشته مع مفوض شرطة العاصمة في اجتماعنا".

وخلص البيان إلى القول: "لقد التزم المفوض بإبقاء موقف شرطة العاصمة قيد المراجعة المستمرة بناءً على أحدث المعلومات الاستخبارية حول طبيعة الاحتجاجات".

واتهم زعيم حزب العمال السير كير ستارمر السيد سوناك بـ "الجبن" لأنه "افتعل شجارًا" مع الشرطة. وغرد قائلا: "يجب احترام فعاليات الذكرى. ونقطة كبيرة".

وأضاف ستارمر: "لكن الشخص الذي يحتاج رئيس الوزراء إلى مساءلته هو وزير داخليته. إن الدخول في قتال مع الشرطة بدلاً من العمل معهم هو جبن".

مسيرات كراهية

ووصفت وزيرة الداخلية سويلا برافرمان المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين بأنها "مسيرات كراهية" وقالت إن أي شخص قام بتخريب النصب التذكاري في يوم الهدنة "يجب أن يوضع في زنزانة السجن بشكل أسرع من أن تلمس أقدامه الأرض".

ونفى داونينغ ستريت سعيه للضغط على شرطة العاصمة، المستقلة من الناحية التشغيلية، وأصر على أن الاجتماع كان يهدف إلى "البحث عن ضمانات" بأن نهجهم "قوي".

وقالت شرطة العاصمة إن ضباطها يستعدون بالفعل لأحداث الذكرى خلال عطلة نهاية الأسبوع و"سنبذل كل ما في وسعنا لضمان أن الأشخاص الذين يرغبون في الاحتفال بهذه المناسبة يمكنهم القيام بذلك بأمان ودون انقطاع".

احتجاجات عالمية

وتنظم احتجاجات في لندن ومدن أخرى على مستوى العالم كل يوم سبت منذ بدء الحرب بين إسرائيل وغزة.

وقاوم منظمو احتجاج 11 نوفمبر/تشرين الثاني ضغوط الشرطة لتأجيل المظاهرات. وفي وقت سابق من يوم الثلاثاء، قال السير مارك إنهم أظهروا "استعدادًا كاملاً للابتعاد عن النصب التذكاري ووايتهول وليس لديهم أي نية لتعطيل أحداث الذكرى في البلاد".

ومن المقرر أن تبدأ المظاهرة عند الساعة 12:45، بعد أكثر من ساعة من احتفال الصمت التقليدي يوم الاحتفال بذكرى قتلى الحرب العالمية الأولى لمدة دقيقتين.