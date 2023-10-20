إيلاف من لندن: في ختام جولته التي امتدت ليومين في الشرق الأوسط التقى رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، برئيس السلطة الفلسطينية في القاهرة.

وخلال اللقاء دان السيد سوناك ومحمود عباس بشكل مشترك هجمات حماس على إسرائيل، وأعرب رئيس الوزراء عن "تعازيه العميقة" لمقتل المدنيين في غزة.

كما التقى رئيس الوزراء البريطاني، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي واتفقا على ضرورة تجنب "عدوى الصراع".

ودعا سوناك إلى إعادة فتح الحدود بين مصر وغزة بسرعة، حيث من المقرر دخول حوالي 20 شاحنة مساعدات.

وتستضيف مصر يوم السبت قمة حول مستقبل القضية الفلسطينية بحضور القادة العرب والأمم المتحدة.



إرهاب حماس

وعن محادثات سوناك وعباس، قال 10 داونينغ ستريت إنهما دانا "إرهاب حماس وشددا على أنها حركة لا تمثل الشعب الفلسطيني".

وأضاف البيان أن "رئيس الوزراء أكد التزامه بفتح وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة للتخفيف من معاناة آلاف الأشخاص الذين هم في أمس الحاجة إلى الغذاء والماء والدواء".

يشار إلى أن السيد عباس هو رئيس السلطة الفلسطينية، التي تسيطر على مناطق في الضفة الغربية المحتلة، ولكن ليس قطاع غزة الذي تديره حماس.

لقاء السيسي

وعن اجتماع سوناك، مع الرئيس المصري، قال 10 داونينغ ستريت إن السيد سوناك "أشاد بجهود مصر في محاولة تأمين إيصال المساعدات" عبر معبر رفح الحدودي مع غزة.

وأشار البيان أيضًا إلى أن الزعيمين اتفقا على أنه "يجب على زعماء العالم بذل كل ما في وسعهم لتجنب انتشار عدوى الصراع في المنطقة" وكذلك بذل "كل جهد" لوقف الإرهاب وحماية المدنيين.

وفي حديثه للصحفيين قبل ركوب الطائرة عائداً إلى المملكة المتحدة، قال سوناك إن أيصال المساعدات الإنسانية إلى سكان غزة يمثل "أولوية فورية" وأن المملكة المتحدة تجري مناقشات مع مصر حول كيفية تقديم "مساعدة عملية على الأرض".

وقال أيضًا إن إعادة فتح الحدود كانت جزءًا من محادثاته مع زعماء الشرق الأوسط، مضيفًا أنه "مسرور جدًا لأن ذلك سيحدث الآن وشيكًا".

وبعد وقت قصير من حديث سوناك، قال الرئيس الأميركي جو بايدن إن شاحنات المساعدات من المرجح أن تعبر إلى غزة خلال "24 إلى 48 ساعة مقبلة".

سوناك وتميم

وقبل سفره إلى مصر يوم الجمعة، شكر السيد سوناك أمير قطر على جهوده للمساعدة في تأمين إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حماس.

وقال 10 داونينغ ستريت إن سوناك وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اتفقا خلال اجتماعهما في العاصمة السعودية الرياض على بذل "كل ما هو ممكن" لتجنب تصعيد العنف في جميع أنحاء المنطقة.

وتقول الأمم المتحدة إنه من المتوقع أن يتم تسليم أول مساعدات إلى غزة عبر معبر رفح الحدودي في مصر "في اليوم التالي أو نحو ذلك".

وتخضع المنطقة "لحصار كامل" منذ يوم الاثنين الماضي، حيث منعت إسرائيل إمدادات المياه والكهرباء والوقود عبر الحدود.

وبدأ سوناك جولته في الشرق الأوسط يوم الخميس، حيث بدأ بإسرائيل، حيث قال سوناك إنه فخور بدعم البلاد في "حربها الطويلة" ضد حماس.

محمد بن سلمان

وحث رئيس الوزراء البريطاني يوم الخميس ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان على دعم الاستقرار في المنطقة.

وقال 10 داونينغ ستريت إن الزعيمين اتفقا على أن "خسارة أرواح بريئة في إسرائيل وغزة خلال الأسبوعين الماضيين كانت مروعة" و"أكدا على ضرورة تجنب أي تصعيد إضافي في المنطقة".

وكان سوناك، قام بزيارة قصيرة إلى تل أبيب، حيث التقى برئيس الوزراء بنيامين نتانياهو وقال إنه "فخور" بالوقوف إلى جانب إسرائيل في "أحلك ساعاتها"، معلنا دعم المملكة المتحدة لحربها ضد حماس.