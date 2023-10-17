إيلاف من لندن: علم أن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك سيزور إسرائيل، يوم الخميس، في إطار جولة تشمل التوقف في الأردن ومصر.

وتأتي جولة سوناك، بعد زيارة المستشار الألماني أولاف شولتز يوم الثلاثاء والرئيس الأميركي جو بايدن يوم الأربعاء للمنطقة.

وقالت قناة (سكاي نيوز) كما تأتي ذلك وسط قلق متزايد بشأن الأزمة الإنسانية في غزة، مع دعوات لفتح ممرات المساعدات بينما يستعد الجيش الإسرائيلي للمرحلة التالية من حملته ضد حماس بعد التوغل في 7 أكتوبر.

وقُتل ما لا يقل عن 1400 شخص، وجُرح آلاف آخرون، وتم احتجاز ما يقرب من 200 رهينة عندما نفذت حماس الهجوم المفاجئ على إسرائيل، وهو الهجوم الأكثر دموية الذي تشنه الحركة منذ عقود.

ومنذ ذلك الحين، قُتل ما لا يقل عن 2778 فلسطينيًا عندما شنت إسرائيل غارات جوية انتقامية على غزة وقطعت الوقود والمياه والغذاء والإمدادات الطبية عن دخول القطاع المكتظ الذي يسكنه أكثر من مليوني شخص.

رحلة بايدن

ويسافر بايدن إلى إسرائيل يوم الأربعاء وسط مخاوف من أن الصراع قد يتطور إلى قضية إقليمية أوسع.

وفي إطار جولته، سيجتمع الرئيس الأميركي أيضًا مع العاهل الأردني الملك عبد الله، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وسافر المستشار الألماني أولاف شولتز أيضًا إلى إسرائيل في زيارة مفاجئة يوم الثلاثاء، بينما قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه سيسافر إلى المنطقة "بمجرد أن أرى أن لدينا أجندة مفيدة وإجراءات ملموسة للغاية للمضي قدمًا".

وظهرت أنباء زيارة سوناك قبل الغارة على مستشفى في غزة والتي ادعى مسؤولون فلسطينيون أنها أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 500 شخص. ونفت إسرائيل ضلوعها في الانفجار قائلة إن الانفجار نجم عن صاروخ فلسطيني لم يطلق بشكل صحيح.

ولم يعلق داونينغ ستريت علنًا على ما إذا كان سوناك سيتوجه إلى المنطقة.