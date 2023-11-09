إيلاف من لندن: قال المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني إن ريشي سوناك لديه ثقة كاملة في وزيرة الداخلية التي هاجمت شرطة العاصمة بسبب تعاملها مع الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين.

وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء إن داونينغ ستريت "يبحث في ما حدث" فيما يتعلق بالمقال الذي نشرته الوزيرة سويلا برافرمان، في صحيفة (التايمز)، واتهمت قوة سكوتلاند يارد بتطبيق "معايير مزدوجة" في تعاملها مع الاحتجاجات.

واتهمت السيدة برافرمان في مقالها الشرطة بتطبيق معايير مزدوجة في كيفية تعاملها مع الاحتجاجات المثيرة للجدل من خلال إظهار موقف أكثر تساهلاً مع المتظاهرين اليساريين من نظرائهم اليمينيين.

تصعيد الهجمات

كما صعّدت وزيرة الداخلية هجماتها على أولئك الذين يشاركون في المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين، وشبهتها بتلك التي جرت في أيرلندا الشمالية - وهي تعليقات وصفها أحد وزراء حزب المحافظين السابقين بأنها "مهينة تمامًا" و"جاهلة".

ووصف وزير الظل للأعمال في حزب العمال المعارض جوناثان رينولدز السيدة برافرمان بأنها "خارجة عن السيطرة" وقال لشبكة سكاي نيوز إن على السيد سوناك "بالطبع" إقالتها إذا لم يوقع على المقال.

وقالت برافرمان إن شرطة العاصمة "تجاهلت إلى حد كبير" السلوك العدواني للشباب المناهضين لإسرائيل "حتى عندما ينتهكون القانون بشكل واضح.

مسيرات كراهية

وأشارت برافرمان بوضوح إلى المظاهرات على أنها "مسيرات كراهية"، قائلة: "كل نهاية أسبوع كانت أسوأ من سابقتها. وتعرضت الشرطة يوم السبت الماضي لهجوم بالألعاب النارية، وتوقفت خدمات القطارات، وتجمهر باعة الخشخاش. الآن، ونحن نقترب من عطلة نهاية أسبوع مهمة لأمتنا، يعتزم المشاركون في مسيرات الكراهية – وهي عبارة لا أتراجع عنها – استخدام يوم الهدنة لعرض آخر للقوة".

وصرحت وزيرة الداخلية البريطانية أن المسيرات كانت أكثر من "مجرد صرخة للمساعدة في غزة"، ووصفتها بأنها "تأكيد على الأولوية من قبل مجموعات معينة - وخاصة الإسلاميين - من النوع الذي اعتدنا على رؤيته في أيرلندا الشمالية".

يذكر أن مفوض عام شرطة العاصمة (سكوتلاند يارد) السير مارك رولي، كان قال إن مسيرة السبت (11 نوفمبر) لا يمكن إيقافها إلا إذا كان هناك تهديد بحدوث اضطرابات خطيرة، وإنه لم يتم الوصول إلى "العتبة العالية جدًا".

تأييد الحظر

ويعتقد نصف البريطانيين أن المسيرات المناهضة لإسرائيل، والتي توصف بأنها مسيرات مؤيدة للفلسطينيين، يجب حظرها في يوم الهدنة، وفقًا لاستطلاع أجرته مؤسسة يوجوف لصالح سكاي نيوز.

ومن بين 2080 بالغًا بريطانيًا تم استطلاع آرائهم هذا الأسبوع، أراد 50% حظر المسيرات، بينما اعتقد 34% أنه يجب السماح لهم بالمضي قدمًا، وقال الباقون إنهم لا يعرفون.

وقالت شرطة العاصمة يوم الأربعاء إنها ألقت القبض على 188 شخصًا منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول بتهم ارتكاب جرائم كراهية وأعمال عنف مرتبطة بالاحتجاجات في العاصمة.

ومن بين هذه الحالات، هناك 98 حالة يشتبه في أنها جرائم معادية للسامية، و21 حالة تتعلق بجرائم معادية للإسلام، و12 حالة يعتقد أنها جرائم كراهية ضد الديانات الأخرى. وكانت هناك 57 جريمة أخرى تتعلق بالنظام العام، وكان "كثير منها" متفاقمًا على أساس عنصري.

وكانت الغالبية العظمى من الاعتقالات الاحتجاجية جرت في منطقة وستمنستر حيث البرلمان ومقر الحكومة، في حين تم الإبلاغ عن غالبية الجرائم المعادية للسامية في هاكني، شمال لندن، التي تضم جالية يهودية كبيرة.