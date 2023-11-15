بارك رئيس مجلس الوزراء محمد شيّاع السوداني، لجميع العراقيين بمناسبة فوز العراق بعضوية المجلس التنفيذي لليونسكو.

وقال في تدوينةعلى منصة (إكس): "خالص التهاني والتبريكات نتقدم بها إلى جميع العراقيين، بأكاديميّيهم ونخبهم الثقافية، بمناسبة فوز العراق بعضوية المجلس التنفيذي لليونسكو، التي تُمثّل أعلى سلطة علمية وثقافية في العالم".

وأضاف: "عودة العراق إلى الواجهات الدولية المهمة تُمثل استحقاقاً طبيعياً لبلدنا الحبيب، الذي منح الدنيا قديماً وحديثاً المعرفة والعلم والثقافة، وهي تقع أيضاً ضمن سياسة الحكومة وبرنامجها في استعادة مكانة العراق في كل المحافل الدولية؛ فشكراً للدول التي صوّتت للعراق، وتحيةً للجهود التي بذلها ممثلو العراق لنيل هذا الاستحقاق".

وكانت وزارة التربية العراقية، قد أعلنت أمس الأربعاء، عن فوز العراق بعضوية المجلس التنفيذي لليونسكو.

وقالت الوزارة في بيان: إن "العراق تربّع على عرش عضوية المجلس التنفيذي لليونسكو رسميًا بعد فوزه في الانتخابات الحاسمة خلال فعاليات المؤتمر الدولي لليونسكو بدورته الثانية والأربعين في باريس".

وأضافت، أن "ذلك جاء بعد مرور 38 عامًا من الانتظار".

الحكيم

بدوره، بارك رئيس تحالف قوى الدولة السيد عمار الحكيم، للشعب العراقي بمناسبة نيل العراق مقعدًا في المجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو.

وقال في بيان: "نبارك لأبناء شعبنا نيل العراق مقعدًا في المجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو بعد فوزه في الانتخابات التي جرت خلال فعاليات المؤتمر الدولي للمنظمة بدورته الثانية والأربعين".

وأضاف: "نثمن الجهود التي أثمرت عودة العراق الى المواقع المتقدمة في المنظمات الدولية والأدوار التي تُمارس لنيل العراق موقعه وتأثيره الطبيعي في العالم".