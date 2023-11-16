قد تنهار المساعدات الإنسانية لأكثر من مليوني شخص في قطاع غزة قريباً بسبب نقص الوقود، وفقاً لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا).

قال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني يوم الأربعاء 15 نوفمبر: "لقد دقت الأونروا ناقوس الخطر بشأن وضع الوقود منذ ثلاثة أسابيع، محذّرة من استنزاف الإمدادات بسرعة وتأثير ذلك على عمليات انقاذ الأرواح. ومنذ ذلك الحين، قمنا بتقنين استخدام الوقود بشكل صارم، وبالتنسيق الوثيق مع السلطات الإسرائيلية، لجأنا إلى استخدام الكميّات المحدودة الموجودة والمخزّنة في مستودع داخل قطاع غزّة، إلّا أنّ المستودع أصبح فارغا الآن".

وأضاف أنّ الأمر "بسيط جداً، فبدون الوقود ستنتهي العملية الإنسانية في غزة، وسيعاني الكثير من الناس، وربما يموتون".

وكان لازاريني قد صرّح قائلاً: "نحن بحاجة إلى وقف إطلاق نار إنساني أكثر من أي وقت مضى"

وقد تمّ استخدام البنزين كسلاح، منذ بداية الحرب الإسرائيلية الفلسطينية. وفي هذا السياق، دعا لازاريني جميع الأطراف إلى توفير الوقود وعدم إساءة استخدام المساعدات الإنسانية لأغراض سياسية أو عسكرية، قائلاً إنّه "من غير المعقول أن تضطرّ المنظمات الإنسانية إلى التسوّل للحصول على الوقود".