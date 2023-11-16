بيروت: حذر برنامج الأغذية العالمي، اليوم، من أن السكان في قطاع غزة يواجهون احتمالاً مباشراً للموت جوعاً، حيث أصبحت إمدادات الغذاء والمياه معدومة عملياً.

وقالت المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي، سيندي ماكين، في بيان: «مع اقتراب فصل الشتاء، والملاجئ غير الآمنة والمكتظة، ونقص المياه النظيفة، يواجه المدنيون احتمالاً مباشراً للموت جوعاً».

شح الوقود

وتسبب شح الوقود في قطاع غزة في انقطاع كل شبكات الهواتف والإنترنت، حسبما قالت شركة الاتصالات الفلسطينية الرئيسية، اليوم، ما عزل القطاع المحاصر عن العالم الخارجي.

وفي مؤشر على توسع محتمل للاجتياح البري الذي تشنُّه إسرائيل على القطاع، قال فلسطينيون في أنحاء من جنوب غزة إنهم تلقَّوا إشعارات بالإخلاء اليوم.

ويتكدس معظم سكان القطاع، البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، في الجنوب، منهم مئات الآلاف الذين انصاعوا لأوامر إسرائيل بإخلاء الشمال.

ويقول السكان إن الخبز شحيح ورفوف متاجر البقالة خاوية، وانقطعت الكهرباء المركزية ومياه الشرب منذ أسابيع.