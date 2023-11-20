إيلاف من بيروت: أعلن مركز كارتر إن السيدة الأميركية الأولى السابقة روزالين كارتر توفيت اليوم الأحد عن عمر يناهز 96 عاماً.

وقال المركز في بيان إن زوجة الرئيس الأميركي السابق جيمي كارتر توفيت وسط عائلتها.

وكانت عائلة كارتر ذكرت في بيان نشرته في أيار/مايو 2023 إن روزالين كارتر مصابة بالخرف، لكنها تعيش بسعادة في منزل الزوجين في بلينز بولاية جورجيا.

مدافعة عن حقوق الإنسان

اشتهرت روزالين كارتر بعد خروجها من البيت الأبيض بنشاطها في الدفاع عن حقوق الإنسان والديمقراطية وقضايا الصحة، خاصة الصحة العقلية في جميع أنحاء العالم، مع الحفاظ على صورتها العامة بوصفها امرأة متواضعة.

وكانت قد انضمت إلى زوجها الجمعة لتلقي رعاية تلطيفية في المنزل الذي عاشا فيه منذ الستينات، وذلك بعد تشخيص إصابتها بداء الخرف في أيار/مايو.

وقال مركز كارتر في بيانه إن السيدة الأولى السابقة كانت “مناصرة بحماسة للصحة العقلية وتقديم الرعاية وحقوق المرأة". وأضاف البيان: "لقد ماتت بسلام، وكانت عائلتها بجانبها".

وقال جيمي كارتر في البيان: "كانت روزالين شريكتي في كل ما أنجزته على الإطلاق".

دور سياسي

وكانت روزالين في قلب الحياة السياسية الطويلة لجيمي كارتر، خاصة خلال حملاته الانتخابية. وبمجرد وصولها إلى البيت الأبيض عام 1977 وحتى عام 1981، برزت كسيدة أولى للعب دور سياسي.

وذكر موقع البيت الأبيض الإلكتروني أنها "كانت تحضر اجتماعات مجلس الوزراء والإحاطات الإعلامية الرئيسية، وكثيرا ما مثلت الرئيس في المناسبات الاحتفالية، وعملت مبعوثة شخصية للرئيس إلى دول أمريكا اللاتينية".

وخسر جيمي كارتر بأغلبية ساحقة على يد رونالد ريغان بعد أربع سنوات من انتخابه. وتضمنت فترة ولايته الوحيدة في البيت الأبيض صياغة اتفاق سلام نادر بين إسرائيل ومصر يستمر حتى يومنا هذا، وخلال كل ذلك، ذكرت شبكة "CNN" أن روزالين كانت بجانبه، وكثيرًا ما كانت "تهمس في أذنه"، وتحثه على صنع السلام.

ولدت روزالين كارتر في بلدة بلاينز الصغيرة في 18 آب/أغسطس 1927، وكانت البكر بين أربعة أبناء. توفي والدها عندما كانت في الثالثة عشرة من عمرها، وعملت مع والدتها في مهنة الخياطة لتحصيل معيشتها.

التقت جيمي كارتر عام 1945 عندما كانت في الجامعة، وكان هو في إجازة من الأكاديمية البحرية الأميركية في أنابوليس وتزوجا عام 1946.

"هذه ذروة حياتي"

وفي عام 2015، عندما أعلن كارتر، الرئيس التاسع والثلاثون للولايات المتحدة، تشخيص إصابته بسرطان الدماغ، سُئل عن الإنجاز الذي يفخر به، فلم يتردد في القول إنه زواجه من روزالين: "هذه ذروة حياتي".

وقد مثلت علاقة روزالين وجيمي كارتر ما يسميه كثيرون قصة حب وشراكة حقيقية استمرت مدى الحياة.

ووفقاً لمركز كارتر، فإن السيدة الأولى السابقة لديها أربعة أبناء و11 حفيدا و14 من أبناء الأحفاد، وفقدت حفيدا عام 2015.