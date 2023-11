رئيس جامعة ألبرتا في إدمونتون الكندية يقول إن مديرة مركز الحرم الجامعي لم تعد تعمل في الجامعة، ويعتذر عن الأذى الذي سببته

إيلاف من بيروت: أعلنت جامعة ألبرتا في إدمونتون بكندا في بيان السبت عن فصل سامانثا بيرسون، رئيسة مركز الاعتداءات الجنسية بالحرم الجامعي، بعدما وقّعت رسالة مفتوحة تنكر فيها قيام مسلحي حماس باغتصاب النساء خلال هجومهم في 7 أكتوبر في جنوب إسرائيل.

ووقّعت بيرسون الرسالة التي تحمل عنوان "الوقوف إلى جانب فلسطين: دعوة القادة السياسيين إلى إنهاء تواطؤهم في الإبادة الجماعية"، والتي انتقدت زعيم الحزب الديمقراطي الجديد من يسار الوسط جاغميت سينغ لتكراره الاتهام غير المؤكد بأن الفلسطينيين مذنبون بارتكاب أعمال عنف جنسي.

Samantha Pearson, @ualbertasac director, and the @ualbertasac have signed a letter alleging that Israelis were not raped or sexually assaulted by #Hamas terrorists on Oct. 7. Shouldn’t a sexual assault centre believe all victims, and not just the non-Jewish ones? #yegmedia #yeg pic.twitter.com/2rWQg7O39u