إيلاف من لندن: على الرغم من الحصار البري والبحري والجوي، أطلقت حماس في غزة موقعًا جديدًا يضم معلومات عن الحركة وقادتها، إضافة إلى معلومات وصور ومشاهد تعرض لاول مرة عن عملية طوفان الأقصى من ألفها الى يائها.

وافاد مسؤول في حماس يقيم في دولة آسيوية بأن الموقع "رد على كل من يعتقد أن هزيمة حماس ممكنة"، مشيرًا الى أن الحرب الإلكترونية لا تقل أهمية عن الحرب البرية، وقد تمكنت حماس من أن تنتصر فيها أيضًا، باطلاقها موقع hamas.com من بين ركام المباني التي دمرتها دولة الإرهاب والدم. أضاف أن الموقع يثبت للعالم أن حماس حركة تحرر متأصلة الجذور في المجتمع الفلسطيني، "لا تترك مكانا ألا تنتصر فيه"، كما قال.

الموقع متوفر باللغتين العربية والانكليزية، وموجه على لمؤيدي حماس في الغرب. ويمكن فيه قراءة معلومات عن الحركة وعن تاريخها وأهدافها وقادتها، إضافة إلى مشاهدة لقطات صورتها كاميرات حملها عناصر حماس في هجوم 7 أكتوبر على إسرائيل قبل أن يعودوا الى غزة، وإيراد تعريفات ببعض القادة الميدانيين ووصفهم لطوفان الاقصى وعمليات الأسر والقتل.

يصعب اختراق موقع حماس الجديد أو حظره أو إغلاقه، بحسب ما يقول المصدر، مشيرًا الى أن عملية إطلاق الموقع واجهت صعوبات جمة، لكن تغلب عليها خبراء التكنولوجيا في غزة.

لم يفصح المصدر عن مكان إطلاق الموقع وسبل صيانته، كما تصعب معرفة مصدر تحميل المواد والأفلام والصور والمعلومات التي تنشر فيه تباعًا.