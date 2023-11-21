قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، أن الأرجنتين سترتكب "خطأ فادحا" على الصعيد الدبلوماسي إذا قطعت علاقاتها مع دول كبرى مثل الصين أو البرازيل. مشيرة إلى إن الصين شريك تجاري مهم للأرجنتين التي تولي حكومتها المنتخبة أهمية كبيرة للعلاقات معها، حسب ما نقلته وكالة "رويترز".

وأكدت ماو عندما طلب منها الصحفيون التعليق على تصريحات ديانا موندينو، الخبيرة الاقتصادية المرشحة لتولي حقيبة الخارجية في الحكومة الارجنتينية الجديدة: "البلدان يتمتعان بتكامل اقتصادي قوي وإمكانات هائلة للتعاون... والصين تعتزم مواصلة التعاون مع الأرجنتين لتعزيز الاستقرار والتنمية طويلة الأجل للعلاقات الثنائية".

تصريح ميلي

ويأتي هذا التصريح بعيد انتخاب الليبرالي المتشدد خافيير مايلي، رئيسا جديدا للأرجنتين، الذي حقق مفاجأة بحصوله على 55,95 بالمئة من الأصوات.

وكان "ميلي" قد انتقد في خطابه الصين والبرازيل، وقال إنه لن يتعامل مع "الشيوعيين"، ويفضل تعزيز العلاقات مع الولايات المتحدة. مؤكدًا نهاية مرحلة الانحطاط" وانطلاق "إعادة إعمار الأرجنتين"، محذرا من أنه لن تكون هناك "أنصاف حلول"، حسبما ذكرت وكالة "فرانس برس".

موندينو

وكانت وكالة أنباء ريا نوفوستي الروسية عن ديانا موندينو، الخبيرة الاقتصادية المرشحة لأن تصبح وزيرة للخارجية في إدارة مايلي، قولها إن بلادها لن تنضم إلى مجموعة "بريكس".

وكانت الأرجنتين من بين ست دول تمت دعوتها للحصول على عضوية مجموعة "بريكس" التكتل الذي يضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا.

وعندما سُئلت موندينو عما إذا كانت الأرجنتين ستشجع الصادرات والواردات مع الصين والبرازيل، ردت بأن الأرجنتين "ستتوقف عن التعامل" مع حكومتي هذين البلدين.