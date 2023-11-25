إيلاف من لندن: سيتم تدمير المئات من الكلاب المتنمرة من سلالة سلالة "أميركان بولي XL في نهاية العام في بريطانيا، عندما يدخل الحظر حيز التنفيذ.

وتقول جمعيات الرفق بالحيوانات إنه سيتم القضاء على مئات الكلاب المثيرة للجدل إذا لم تتم إعادة إسكانها بحلول 31 ديسمبر/كانون الأول.

وسيطال القتل الرحيم ما لا يقل عن 246 كلبًا متنمرًا من فئة XL عندما يدخل الحظر حيز التنفيذ في نهاية العام، حسبما كشفت شبكة (سكاي نيوز) حصريًا.

وتعيش الكلاب حاليًا في مراكز الإنقاذ التي تديرها: RSPCA، وBlue Cross، وBattersea Dogs and Cats Home، وDogs Trust، وMayhew، وغيرها في لندن وعدد من المدن البريطانية.

وبموجب الحظر، الذي يدخل حيز التنفيذ على مرحلتين، لا يمكن إعادة إسكان المتنمرين من فئة XL بشكل قانوني أو بيعهم بعد 31 ديسمبر.

هجمات ووفيات

ويأتي قرار تدمير تلك الكلاب بعد سلسلة من الهجمات الأخيرة والوفيات التي وقعت من جانب تلك السلالة. وسيتعين القضاء على أي متنمر XL في مراكز الإنقاذ في إنكلترا وويلز ما لم يكن من الممكن إعادة إسكانهم قبل نهاية العام.

وعلى الرغم من أن رجال الإنقاذ قادرون على التقدم بطلب للحصول على إعفاءات للحفاظ على السلالة، إلا أن الكلب سيضطر إلى أن يعيش حياته في بيت تربية الكلاب، والذي تقول الجمعيات الخيرية إنها لن تختاره أبدًا لأسباب تتعلق بالرفاهية.

ويُطلب من أصحاب الحيوانات الأليفة تكميم كلابهم ووضعها في المقدمة عندما يكونون في الأماكن العامة اعتبارًا من 1 يناير، ولكن أمامهم حتى فبراير للتقدم بطلب للحصول على إعفاء لامتلاك سلالة محظورة.

تكلفة التدمير

ويحتمل أن تتجاوز التكلفة الإجمالية للجمعيات الخيرية لتدمير الكلاب المتنمرة من فئة XL 90 ألف جنيه إسترليني، وفقًا لجمعية بلو كروس Blue Cross.

وقالت المنظمة إن قتل كلب كبير مثل المتنمر XL يتكلف ما بين 350 إلى 400 جنيه إسترليني، لأن حجمه يعني زيادة تكاليف حرق الجثث وهناك حاجة إلى المزيد من الأدوية للقتل الرحيم.

وقالت الجمعية الملكية لمنع القسوة على الحيوانات (RSPCA) إنه نتيجة لذلك، فإن الأطباء البيطريين "يواجهون احتمال أن يُطلب منهم نوم الكلاب السليمة التي لا يشكل سلوكها أي خطر".

وتعرض الحكومة على أصحاب الكلاب المتنمرة مبلغ 200 جنيه إسترليني لتغطية تكلفة وضع كلبهم في النوم إذا اختاروا ذلك، لكن جمعية بلو كروس قالت إن التعويض "لن يحل محل حب ومودة حيوان أليف محبوب للغاية".

ويجب أيضًا تحييد الكلاب المتنمرة XL في جميع أنحاء المملكة المتحدة بحلول شهر فبراير - وهو الأمر الذي يضع الكثير من الضغط على جمعيات الإنقاذ الخيرية.