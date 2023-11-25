إيلاف من لندن: أصدرت محكمة بريطانية حكما بسجن فراس الجيوسي لإرساله رسائل تهديد للنائب المحافظ في مجلس العموم جاستن توملينسون حول الصراع بين إسرائيل وغزة.

ومثل الجيوسي الفلسطيني الأصل، وحامل الجنسية البريطانية، وهو من مدينة سويندون، أمام محكمة سويندون الجزئية، يوم السبت، وتم حبسه احتياطيًا خلال جلسة استماع قصيرة، واستمعت المحكمة إلى رسائل البريد الإلكتروني المزعومة المتعلقة بالصراع المستمر في إسرائيل وغزة.

وكان ألقي القبض على فراس الجيوسي، 36 عامًا، من قبل شرطة مكافحة الإرهاب يوم الخميس واتهم لاحقًا بمطاردة جاستن توملينسون، الذي يمثل شمال سويندون في مقاطعة ويلتشير، عن طريق إرسال العديد من رسائل البريد الإلكتروني المسيئة والتهديدية التي تسببت في الخوف والقلق.

وامام المحكمة، يوم السبت، لم يتحدث المتهم إلا ليؤكد اسمه وتاريخ ميلاده وعنوانه، وتم رفض الإفراج عنه بكفالة وتم حبسه احتياطيًا قبل جلسة استماع في محكمة وستمنستر الجزئية يوم الأربعاء.

سأقطع رأسك

وكانت ألقت الشرطة البريطانية القت القبض على فراس الجيوسي، في اكتوبر الماضي، بعد أن ادعت موظفة تعمل في متجر في سويندون، "أن الجيوسي هاجمها بعد يومين من الهجمات على إسرائيل قائلاً لها "سأقطع رأسك".

ونقلت إذاعة إل بي سي "LBC" البريطانية، عن محكمة سويندون الجزئية "إن الجيوسي تتبع السيدة في أنحاء متجر One below، قبل أن يلاحقها إلى غرفة المخزن المخصصة للموظفين فقط".

وأشارت المحكمة إلى أن الحادثة وقعت قبل مناوبة السيدة التي لم يتم الكشف عن اسمها في 9 أكتوبر/تشرين الأول، حيث قال شهود عيان "سمعنا الجيوسي يصرخ قائلا "لا تتجاهلوني".

وقالت محكمة سويندون الجزئية بشأن الحادثة الجديدة "يقال إن موظفاً كان متواجداً وقت الحادثة تمكن من إبعاد الجيوسي، بعد أن علم بالأمر وجاء لمساعدة المرأة".

وكانت محكمة سويندون الجزئية، حبست الجيوسي على ذمة التحقيق، إلى حين مثوله أمام المحكمة في 9 نوفمبر لإصدار الحكم عليه.

سجن سابق

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها إلقاء القبض على الجيوسي، ففي عام 2021، كانت المحكمة البريطانية قد حكمت على الجيوسي بالسجن لـ 16 أسبوعًا، مع وقف التنفيذ لمدة عامين، لارتدائه قميصاً يدعم كتائب عز الدين القسام والجهاد الإسلامي.

حيث ذكرت المحكمة حينها "إن الجيوسي ارتدى القمصان في غولدرز غرين غرب لندن، وهي منطقة تضم عددًا كبيرًا من السكان اليهود، وكان قد ارتدى قميصا مماثلا بقلعة باربوري في 30 مايو 2021".