إيلاف من لندن: تشير استطلاعات الرأي إلى أن ما يقرب من نصف اليهود البريطانيين يفكرون في مغادرة المملكة المتحدة.

وقالت استطلاعات التي نشرت يوم الأحد، إن التفكير بالمغادرة جاء بسبب معاداة السامية منذ هجمات حماس في 7 أكتوبر. وفي الاستطلاع الذي أجرته الحملة ضد معاداة السامية، قال 69% أنهم أقل عرضة لإظهار علامات واضحة على يهوديتهم في الوقت الحاضر.

ووجدت الدراسة أن أكثر من ستة من كل 10 يهود بريطانيين إما شهدوا أو شهدوا شخصيا حادثة معادية للسامية منذ 7 أكتوبر، أو يعرفون شخصا شهد ذلك.

وأشار أيضًا إلى أن 16% فقط من اليهود البريطانيين يعتقدون أن الشرطة تتعامل مع جرائم الكراهية المعادية للسامية مثل الأشكال الأخرى من جرائم الكراهية، ويعتقد الثلثان أن الضباط يطبقون معايير مزدوجة.

وبالإضافة إلى ذلك، قال 90% أنهم سيتجنبون السفر إلى وسط لندن إذا جرت هناك مظاهرة كبيرة مناهضة لإسرائيل.

وقال الاستطلاع الذي عرضت قناة (سكاي نيوز) نتائجه، إنه تم الحصول على إجمالي 3,744 ردًا في الفترة ما بين 12 و17 نوفمبر.

وعلى صلة، قالت هيئة المراكز الحضرية إن هذه المراكز أصبحت مناطق محظورة على اليهود، بسبب تصاعد حالات معاداة السامية.

وقد نظمت مسيرة ضد معاداة السامية بعد ظهر اليوم الأحد في وسط لندن، بمشاركة من عشرات الآلاف.

