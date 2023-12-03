كشف الجيش الإسرائيلي، أمس السبت، أن العقيد عساف حمامي، قائد اللواء الجنوبي لفرقة غزة، قُتِلَ خلال هجوم السابع من أكتوبر الذي نفذه مسلحون من حماس على إسرائيل وخلف نحو 1200 قتيل.

وجاء في البيان الذي نشره الموقع الرسمي للجيش الإسرائيلي أن "العقيد عساف حمامي، 41 عامًا، من كريات أونو، قائد اللواء الجنوبي، سقط في معركة يوم 7 أكتوبر، وهو جندي من جيش الدفاع الإسرائيلي اختطفته المنظمة الإرهابية" .

وأشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى أن حمامي بدأ مسيرته العسكرية في لواء جفعاتي، وشغل منصب نائب قائد اللواء الشمالي، ومن ثم تولى منصب قائد كتيبة صبار في لواء جفعاتي، قبل تعيينه قائدًا للواء الجنوبي في فرقة غزة.

وحصل حمامي على وسام الخدمة المتميزة لرئيس الأركان من الجنرال غابي أشكنازي في أبريل(نيسان) 2010، فيما قُتِل برفقة جنديين من وحدته العسكرية، ولا تزال جثامين القتلى الثلاثة، لدى حركة حماس.

وشنت حركة حماس هجوما غير مسبوق على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر، أسفر عن سقوط نحو 1200 قتيل، غالبيتهم من المدنيين، بحسب السلطات الإسرائيلية.

وتوعّدت إسرائيل بـ"القضاء" على حماس، وأوقع القصف المكثف على غزة والذي ترافق اعتبارا من 27 أكتوبر مع عمليات برية واسعة داخل القطاع، أكثر من 15 ألف قتيل، معظمهم مدنيون، وبينهم أكثر من ستة آلاف طفل، وفق وزارة الصحة التابعة لحماس.