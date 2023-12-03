إيلاف من لندن: أعلنت المملكة المتحدة عن إرسال رحلات استطلاعية فوق إسرائيل وغزة كجزء من جهود إنقاذ الرهائن لدى حماس منذ هجمات 7 أكتوبر 2023.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية إن طائرات المراقبة "ستكون غير مسلحة، ولن يكون لها دور قتالي، وستكون مهمتها فقط تحديد مكان الرهائن".

وقالت الوزارة في بيان "المعلومات المتعلقة بإنقاذ الرهائن فقط هي التي ستنقل إلى السلطات المختصة المسؤولة عن إنقاذ الرهائن".

وستجري الرحلات الجوية فوق شرق البحر الأبيض المتوسط، بما في ذلك العمل في المجال الجوي فوق إسرائيل وغزة.

العمل مع الشركاء

وقالت وزارة الدفاع إن حكومة المملكة المتحدة "تعمل مع الشركاء في جميع أنحاء المنطقة لتأمين إطلاق سراح الرهائن، بما في ذلك المواطنين البريطانيين، الذين تم اختطافهم" منذ هجمات حماس في 7 أكتوبر.

وأضافت: "سلامة المواطنين البريطانيين هي أولويتنا القصوى".

وتم نشر الجيش البريطاني في شرق البحر الأبيض المتوسط في الأسبوع التالي لهجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول، مع إرسال طائرات سلاح الجو الملكي البريطاني وسفن البحرية الملكية إلى المنطقة.

وكان تم تعزيز ذلك الأسبوع الماضي عندما أعلنت المملكة المتحدة أنها سترسل واحدة من أكثر سفنها الحربية فتكاً إلى الخليج لردع التهديدات المتزايدة للشحن البحري من إيران والجماعات المدعومة من إيران.

حماية المدنيين

وجاء إعلان وزارة الدفاع البريطانية، في الوقت الذي دعت فيه نائبة الرئيس الأميركي، كامالا هاريس، إسرائيل إلى بذل المزيد من الجهد لحماية المدنيين.

وأكدت موقف الولايات المتحدة بأن إسرائيل لديها هدف عسكري مشروع ضد حماس، لكنها قالت "لقد قُتل عدد كبير جدًا من الفلسطينيين الأبرياء".

وقالت: "بصراحة، حجم معاناة المدنيين والصور ومقاطع الفيديو القادمة من غزة مدمرة."

وكانت السيدة هاريس تتحدث في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) في دبي، حيث عرضت أيضًا أهدافًا أميركية واسعة النطاق عندما تنتهي الحرب.