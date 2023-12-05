باريس: شكّل توقيف مدير جامعة "سيانس بو باريس" الفرنسية ماتياس فيشرا على ذمة التحقيق في قضية عنف منزلي ثم تخليته الاثنين فصلاً جديداً من سلسلة الهزّات التي تعرّضت لها في السنوات الأخيرة هذه المؤسسة التعليمية التي تُخرّج النخب الفرنسية.

وأفاد مصدر مطّلع على القضية وكذلك النيابة العامة في باريس بأن فيشرا (45 عاماً) وشريكة حياته أوقِفا على ذمة التحقيق في العاصمة مساء الأحد بعدما اتهم كل منهما الآخر بالعنف المنزلي. وأوضحت النيابة العامة أنهماً خُلِّيا في وقت متأخر من بعد ظهر الاثنين.

وأشارت النيابة العامة إلى أن "الوحدة الطبية القضائية لم تجد أن ايّاً منهما يعاني عجزاً كلياً عن العمل، ولم يرغب أي منهما في رفع دعوى في هذه المرحلة"، موضحةً أن "التحقيق الأوليّ مستمر".

وعلّقت الجامعة على الخبر في رسالة تلقّتها منهاوكالة فرانس برس وجاء فيها أن "سيانس بو علمت من خلال الصحافة بالأنباء المتعلقة بمديرها ماتياس فيشرا، وبما أنها مسألة خاصة تماماً، ليس لديها في هذه المرحلة أي تفاصيل أو تعليقات".

وتضم "سيانس بو باريس" نحو 15 ألف طالب نصفهم من الأجانب، ويمثل الحاصلون على منح دراسية 25 في المئة منهم.

وتعددت في السنوات العشر الأخيرة الفضائح والنكسات المتعلقة بمسؤولي "سيانس بو باريس"، لكنها لم تؤثر سلباً حتى الآن على المكانة الأكاديمية لهذه الجامعة التي توصف بـأنها "مصنع" النخب الفرنسية.

وتولى فيشرا منصب مدير الجامعة في تشرين الثاني/نوفمبر 2021 خلفاً لفريديريك ميون الذي أُجبِر على الاستقالة في شباط/فبراير من ذلك العام لتعتيمه على شبهات سفاح القربى التي طالت الباحث في العلوم السياسية أوليفييه دوياميل.

وكان دوياميل آنذاك رئيساً للمؤسسة الوطنية للعلوم السياسية التي تتمتع بسلطة الوصاية على "سيانس بو باريس".

أزمة حوكمة

وفي أعقاب هذه الفضيحة، ظهرت على شبكات التواصل الاجتماعي في البداية، حركة تكشف حالات عنف جنسي في معاهد الدراسات السياسية.

وعُيّن فريديريك ميون على رأس "سيانس لو باريس" بعد الوفاة العرضية في غرفة فندق في نيويورك لريشار ديكوان، أحد أبرز مديري الجامعة، إذ تولى المنصب من 1996 إلى 2012 ونجح خلال هذه الفترة في إجراء عملية تحديث عميق للمؤسسة التي تأسست عام 1872.

لكنّ تقريراً لديوان المحاسبة عن الإدارة المالية للجامعة حجب ما تحقق خلال ولاية ديكوان مما تسبب في أزمة حوكمة أولى.

وكان فيشرا الذي تخرّج في "سيانس بو" عام 2000، زميلاً للرئيس إيمانويل ماكرون في المدرسة الوطنية للإدارة.

وبعيد توليه إدارة "سيانس بو"، أعلن أن العنف الجنسي والمرتبط بالتحيز الجنسي "أولوية مطلقة".