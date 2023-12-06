تشهد بغداد في الساعة التاسعة من صباح اليوم الأربعاء انطلاق، مؤتمر إصلاح النظام الضريبي في العراق، برعاية رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وتحت شعار (نحو نظام ضريبي شفاف وعادل).

وستتضمن المحاور الأساسية للمؤتمر، السياسات الضريبية، والتشريعات، والحوكمة والأتمتة، والإدارة والتحاسب الضريبي.

التشريعات الضريبية

ويهدف المؤتمر الى تعديل التشريعات الضريبية غير الصديقة لبيئة الأعمال، وتطوير الإدارة الضريبية ومهارات العاملين فيها لرفع مستوى الأداء الضريبي، وإصلاح الخلل في بيئة العمل الضريبي وبما يخدم عملية التنمية الاقتصادية، وتحقيق العدالة الضريبية وتخفيف العبء الضريبي عن المكلفين، وتسهيل الإجراءات الضريبية واعتماد الحوكمة الضريبية، وإعادة النظر بالسياسات الضريبية والجمركية في العراق في ظل اقتصاد السوق، وتعزيز موقع العراق في التصنيفات الدولية في مجال العمل الضريبي، وإشاعة الثقافة الضريبية لدى المكلفين بدفع الضرائب من خلال عكس إيرادات الضرائب بتقديم خدمات جيدة وخلق استثمارات تسهم في توفير فرص عمل مُدرّة للدخل المستدام.

وستناقش خلاله 12 ورقة فائزة متخصصة في عدة محاور من بين 40 ورقة تم تقديمها من جهات حكومية وأكاديمية وشركات القطاع الخاص والمنظمات الدولية.

العمل التطوعي

من جهةٍ أخرى، أعلن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم أمس الثلاثاء، عن انطلاق الحملة التطوعية الكبرى بمشاركة 150 فريقًا تطوعيًّا لخدمة العراق.

وكتب السوداني في تدوينه له على منصة (x): "في اليوم الدولي للمتطوعين، نشدّ على أيادي الشباب "الحملة التطوعية الكبرى" التي انطلقت اليوم بمشاركة 150 فريقا تطوعيًا، في مختلف محافظاتنا العزيزة".

وأضاف: "كل التحايا لمن يسهم في تقديم خدمة اجتماعية تطوعًا، وكل من كرس نفسه لخدمة عامة"، لافتاً إلى أن "المتطوعين هم صناع الثقة، وما كان لشعبنا العراقي أن يمضي إلى الأمام، ويجتاز أصعب الأوقات، لولا الأعمال التطوعية لأبنائه في مختلف الفعاليات الرسمية والاجتماعية".