كراكاس: اقترحت الحكومة الفنزويلية السبت عقد اجتماع "رفيع المستوى" مع غويانا في محاولة لحل الخلاف الحدودي بين البلدين حول منطقة إيسيكيبو الغنية بالنفط.

وقالت وزارة الخارجية الفنزويلية إن الرئيس نيكولاس مادورو اجرى "مباحثات هاتفية مع رئيس (البرازيل) لويس ايناسيو لولا دا سيلفا ومع رئيس الوزراء في سان فنسان وغرينادين" عرض خلالها عقد "اجتماع رفيع المستوى مع جمهورية غويانا، على أن يتم إعلان موعده في الايام المقبلة".

ولم تحدد الخارجية ما إذا كانت جورجتاون قد تجاوبت مع هذه المبادرة.

لولا

وفي وقت سابق السبت، أفاد مكتب الرئيس البرازيلي أن الاخير دعا نظيره الفنزويلي خلال اتصال هاتفي إلى عدم اتخاذ "إجراءات أحادية" من شأنها تصعيد النزاع الحدودي بين فنزويلا وغويانا المجاورة.

وتصاعد التوتر بشأن إيسيكيبو بعدما أجرت حكومة مادورو استفتاء مثيراً للجدل في نهاية الأسبوع الماضي، صوّت خلاله 95 بالمئة من المشاركين لصالح ضمّ هذه المنطقة الخاضعة لإدارة غويانا.