جورجتاون (غوايانا): أعلنت غويانا أنّ مروحية تابعة لجيشها على متنها سبعة أشخاص فُقد أثرها الأربعاء أثناء تحليقها قرب الحدود مع فنزويلا، في تطوّر يأتي وسط اشتداد التوترات بين البلدين بسبب خلافهما حول السيادة على منطقة إيسيكيبو الغنية بالنفط.

وقال رئيس أركان القوات المسلّحة في غويانا عمر خان خلال مؤتمر صحافي إنّ الاتصال بالمروحية انقطع بعيد إقلاعها وسط أحوال جوية سيّئة، مضيفاً أنّه ليست لديه "أيّ معلومات تشير إلى" ضلوع فنزويلا في هذه الواقعة.

وتطالب كراكاس منذ عقود بمنطقة إيسيكويبو البالغة مساحتها 160 ألف كيلومتر مربع وتمثل أكثر من ثلثي أراضي غويانا ويعيش فيها حوالى خمس سكانها (125 ألف شخص).

وتستند كراكاس إلى اتفاق مبرم في جنيف عام 1966 مع المملكة المتحدة، قبل استقلال غويانا، يقضي بإلغاء قرار المحكمة الصادر عام 1899 وإرساء الأسس لتسوية تفاوضية.

وتزايدت تأكيدات فنزويلا على تبعية الإقليم لها منذ اكتشاف النفط في إيسيكويبو عام 2015.