إيلاف من الرباط: أجرى المدير العام للأمن الوطني (الأمن العام ) ومراقبة التراب الوطني(استخبارات داخلية)، عبد اللطيف حموشي، اليوم الثلاثاء بالرباط، مباحثات مع المدير العام للشرطة الوطنية الفرنسية، فريديريك ڤو، الذي يقوم بزيارة عمل للمغرب، وناقش معه في مختلف القضايا الأمنية ذات الاهتمام المشترك.

بيان

وذكرت المديرية العامة للأمن الوطني، في بيان بهذا الخصوص، أن الطرفين ناقشا أيضا خلال هذا الاجتماع الثنائي سبل الدفع بآليات التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات الأمنية، خصوصا في قضايا الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية، والهجرة غير المشروعة، والتهديد الإرهابي، ومخاطر الجريمة السيبرانية، ومختلف صور الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية.

كما ناقش حموشي وڤو_ بحسب البيان_ الممارسات الفضلى لتبادل الخبرات بين الطرفين في المجال الأمني، وآليات تنفيذ العمليات المشتركة المنجزة في إطار التعاون الثنائي، بما في ذلك تأمين الألعاب الأولمبية المقررة في باريس، وذلك على أساس الثقة المتبادلة والاستفادة المشتركة.



وأضاف المصدر نفسه أن الطرفين اتفقا، في أعقاب هذا الاجتماع، على التحضير والإعداد لزيارة مماثلة سيقوم بها حموشي، إلى العاصمة الفرنسية باريس، في المستقبل القريب، بغرض تقوية مجالات التعاون الأمني الثنائي، وتنويع مستوياته وأشكاله بما يخدم مصالح البلدين.

_وخلص البيان إلى أن هذا الاجتماع الثنائي مع المدير العام للشرطة الوطنية الفرنسية،يأتي في سياق الاجتماعات الثنائية ومتعددة الأطراف التي يعقدها حموشي، بغرض توطيد التعاون الأمني والتنسيق البيني مع مختلف الشركاء الإقليميين والدوليين، ومع المنظمات الدولية المعنية بالعمل الشرطي.