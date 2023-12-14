القدس: قالت إسرائيل الخميس إن المشتبهين الذين أوقفتهم السلطات الدنماركية كانوا يعملون "لصالح حماس" بعد إعلان كوبنهاغن تنفيذ عمليات توقيف وإحباط هجوم "إرهابي".

وأفاد بيان صدر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أن أجهزة الأمن الدنماركية "اعتقلت سبعة إرهابيين يعملون لصالح منظمة حماس الإرهابية، وأحبطت هجوما كان هدفه قتل مدنيين أبرياء على الأراضي الأوروبية".

ثلاث عمليات توقيف

وأعلنت السلطات الدنماركية في وقت سابق الخميس أنها منعت وقوع هجوم "إرهابي" بعد ثلاث عمليات توقيف في الدنمارك ورابعة في هولندا.

واضاف البيان "في الاعوام الاخيرة، وخصوصا منذ الهجوم الدامي في السابع من تشرين الاول/اكتوبر، جهدت حماس لتعزيز قدراتها العملانية في العالم وخصوصا في اوروبا لتحقيق هدفها القاضي بمهاجمة الاسرائيليين واليهود واهداف غربية باي ثمن".

وتابع "نهنىء شركاءنا في اجهزة الامن والشرطة في الدنمارك بنجاح عمليتهم في مكافحة الارهاب" والتي "تبرز توسع البنى التحتية لحماس في اوروبا".