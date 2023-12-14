واشنطن: أعلن المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر الخميس أن روسيا رفضت كل عروض الولايات المتحدة حتى الآن للإفراج عن أميركيين اثنين معتقلين لديها، مطالبا الرئيس فلاديمير بوتين ب"التفاوض بحسن نية".

وقال المتحدث للصحافيين "هناك عرض مهم قدمناه قبل بضعة أسابيع"، مؤكدا أن موسكو "رفضت" كل العروض.

وكان بوتين أمل في وقت سابق الخميس بالتوصل إلى اتفاق مع واشنطن في هذا الصدد.

سعي للاتفاق

وأضاف ميلر "لدينا أمل كبير باتفاق" مع روسيا في شأن الإفراج عن الصحافي إيفان غيرشكوفيتش الذي قرر القضاء الروسي الخميس إبقاءه موقوفا، وكذلك عن العنصر السابق في مشاة البحرية بول ويلان.

وتابع "سنكون سعداء بأن يفاوض بحسن نية. سنكون سعداء بأن يبحث (الملف) معنا في شكل جدي (...) ولكن حتى الآن، رأيناهم يرفضون القبول باقتراحاتنا".

وأكد المتحدث أن على بوتين "الجلوس إلى طاولة" المفاوضات و"مساعدتنا في التوصل إلى اتفاق".

ورفضت الولايات المتحدة أن تكشف مضمون العرض الذي قدمته إلى روسيا، علما أن الأميركيين والروس سبق أن قاموا بعمليات تبادل سجناء عدة.