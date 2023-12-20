إيلاف من القدس: حملة التخوين والعمالة للعدو لم تنقطع يومًا في منطقتنا. فكل من يعارض حماس وايران وحزب الله والحوثي عميل خائن، موجود على لائحة ما يسمى بالصهاينة العرب.

هذه هي حال وسائل لتواصل الاجتماعي في الدول العربية ولدى الناطقين بالعربية من كل أصقاع العالم.

المحاسبة مطلوبة

بدلًا من الحديث حول ما يجري ومحاولة معرفة جدوى هجوم السابع من اكتوبر وقتل النساء والرجال والأطفال داخل بيوتهم وفي غرف نومهم واحتجازهم في غزة، وبدلًا من أن يكون هناك نقاش ومطالبات بالمحاسبة على مأساة حلت باكثر من مليوني فلسطيني في غزة التي يباد ناسها وتهدم مبانيها على ساكنيها في اغلب الاحيان، نرى ناشطي الاخوان واتباعهم من ايران ومحورها يهاجمون كل من ينتقد حماس وقادتها، مثل انور مالك الحقوقي والناشط الجزائري المعروف والذي لم يسلم من هؤلاء، اذ وضعوه في رأس قائمة الصهاينة العرب وهو من ذلك براء، وغيرته على فلسطين واهلها واضحة وضوح الشمس لا تحتاج إلى شهادة من احد، كما يقول مقرب من مالك لايلاف.

إنه نموذج

خطيئة مالك الوحيدة كما يبدو هو انه ضد محور ايران في المنطقة من منطلق سياسي وديني ايضا، فقد استقال من بعثة الامم المتحدة لسوريا بسبب انحيازها انذاك لنظام الاسد، وهو ما تبين جليا في السنوات الاخيرة.

يضيف المقرب من مالك أنه كشف عن خلافات في قيادة حماس هذه الايام بشأن جدوى الحرب، كما كشف على لسان عارف بالأمور ان يحيى السنوار يعاني الجنون وكان يعالج على يد أطباء نفسيين في سجنه لدى الاحتلال، وكانوا ضباط في المخابرات.

يبدو ان انتقاد مآلك لحماس ومطالبته بمحاسبتها على مغامرة السابع من اكتوبر وكشف بعض ما يحصل داخل الحركة اغضب قادتها، فأوعزوا للنشطاء بشن حملة ضده والتبليغ بشكل واسع على حساباته في شبكات التواصل الاجتماعي المختلفة.

الصهاينة العرب

حال مالك لا تختلف عن حال الإعلامية الكويتية فجر السعيد أو الإعلامي السعودي عبد العزيز الخميس أو الإعلامي اللبناني نديم قطيش أو الناشط السعودي حسن الغاوي أو آخرين.

القاسم المشترك بينهم هو انهم يعارضون وينتقدون ويكتبون بالحجة والبرهان ضد محور ايران المتمثل في حزب الله والحوثي وحماس والجهاد الإسلامي والنظام السوري وسائر مليشيات ايران في المنطقة، فوضعهم مناصرو ايران مع آخرين على لائحة ادعوا انها وجدت في حاسوب المخابرات الاسرائيلية في غلاف غزة، تحت عنوان "الصهاينة العرب"، وهذا ما يصعب تصديقه أو أخذه على محمل الجد، فحاولوا ترجمة اسم نديم قطيش مثلا لنديم كوتيش، كما مكتوب بالإنكليزية زيادة في الإقناع.

الواضح ان القائمة من إعداد اتباع ايران وماكينة إعلانها في المنطقة والذي يضم مئات الاف بل ملايين الذباب الإلكتروني وبعض المؤثرين مدفوعي الاجر.