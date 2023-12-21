بروكسل: توصل البرلمان الاوروبي والدول الاعضاء إلى اتفاق مبدئي الأربعاء بشأن إصلاح كبير لسياسة الهجرة في الاتحاد الاوروبي في ختام مفاوضات طويلة وشاقة بعد أكثر من ثلاث سنوات من تقديم المفوضية الاوروبية لهذا المشروع.

في ما يلي النقاط الرئيسية للتسوية التي تم التوصل إليها بشأن "ميثاق الهجرة واللجوء" الذي لا يزال يجب وضع اللمسات الاخيرة على تفاصيله.

وينص بشكل خاص على تعزيز المراقبة على المهاجرين الوافدين إلى الاتحاد الأوروبي وإنشاء مراكز قرب الحدود لإعادة أولئك الذين لا يحق لهم اللجوء الى الاتحاد الأوروبي بسرعة أكبر، وآلية للتضامن الإلزامي بين الدول الأعضاء تعود بالفائدة على الدول المعرضة لضغوط الهجرة.

"تدقيق" الزامي

تطبيق عملية "تدقيق" الزامي قبل دخول مهاجر إلى الاتحاد الأوروبي. يمكن أن تستمر عمليات التحقق من الهوية والأمن لمدة تصل إلى سبعة أيام. في نهاية هذه الفترة القصوى يتم توجيه الشخص نحو إجراء للجوء - اعتيادي أو معجل - أو إعادته إلى بلده الأصلي أو بلد العبور.

تتحمل دول الوصول مسؤولية إدخال بصمات الأصابع وصورة الوجه ووثائق الهوية لطالبي اللجوء والمهاجرين في قاعدة بيانات "يوروداك" الموسعة والتي تنطبق الآن على الأطفال اعتبارا من سن السادسة.

حماية دولية

سيتم توجيه طالبي اللجوء الذين هم الأقل احتمالا إحصائيا للحصول على حماية دولية - رعايا الدول التي يكون فيها معدل الاعتراف بوضع اللاجئ، في المتوسط في الاتحاد الأوروبي، أقل من 20% مثل المغرب وتونس وبنغلادش - نحو " إجراءات الحدود".

في إطار هذه الإجراءات يتوقع تأمين حوالي 30 ألف مكان في مراكز مخصصة لاستقبال ما مجموعه 120 ألف مهاجر سنويا.

سيشمل ذلك القُصّر غير المرافقين الذين يشكلون "خطرا أمنيا" والعائلات التي لديها أطفال.

من المحتمل أن تشمل الإجراءات الاحتجاز، لكن ايضا وفقا للنائبة الاوروبية الفرنسية فابيين كيلر، مقررة هذا النص، قد يتم اتخاذ تدابير بديلة لتقييد الحرية.

ونددت ستيفاني بوب من منظمة أوكسفام غير الحكومية، ب"الاتفاق المتعلق بمزيد من الاعتقالات خاصة لأطفال واسر في مراكز تشبه السجون".

مدة إجراءات الحدود هي اثني عشر أسبوعا لدرس الطلب قد يضاف اليها اثني عشر أسبوعا لإجراءات الترحيل، اي ما مجموعه ستة اشهر كحد أقصى.

لائحة دبلن الثالثة

ويحافظ النظام الجديد الذي يحل مكان لائحة دبلن الثالثة، على المبدأ العام المعمول به والذي بموجبه يكون البلد الأول الذي يدخله طالب اللجوء في الاتحاد الأوروبي مسؤولا عن درس ملفه.

واضيفت معايير أخرى إلى تلك المطبقة مما يسمح بدرس طلب اللجوء في بلد آخر غير بلد الدخول.

في حين أن قاعدة البلد الأول للدخول تضع عبئا أكبر على دول الجنوب، تم إدخال آلية تضامن إلزامي لتخفيف الضغط عن الدول التي تواجه هجرة ضخمة.

على الأعضاء الآخرين في الاتحاد الأوروبي بعد ذلك المساهمة باستقبال طالبي لجوء أو من خلال تقديم مساعدة مالية.

يخطط المجلس للقيام بما لا يقل عن 30 ألف عملية نقل سنويا لطالبي لجوء (من بلدان تتعرض لضغوط الهجرة إلى دول اخرى في الاتحاد الأوروبي).

والتعويض المالي المقرر هو 20 الف يورو لكل طالب لجوء لم يتم نقله على ان يسدد المبلغ البلد الذي يرفض استقباله إلى البلد الذي يتعرض لضغوط الهجرة.

ينص أحد أحكام الإصلاح على الاستجابة في حال التدفق الكبير والاستثنائي للمهاجرين إلى إحدى دول الاتحاد الأوروبي كما حدث أثناء أزمة اللاجئين في 2015-2016.

عندها يتم تفعيل آلية التضامن بسرعة لصالح الدولة المعنية وسيتم وضع نظام استثنائي يكون أقل حماية لطالبي اللجوء من الإجراءات المعتادة.

تمديد احتجاز المهاجرين

وينص النص الجديد أيضا على تمديد المدة المحتملة لاحتجاز المهاجرين على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي - بما يصل إلى تسعة أشهر يشمل اجراءات الابعاد - ويسمح بإجراءات لدرس طلبات اللجوء بشكل أسرع وأبسط لعدد أكبر من المنفيين للتمكن من إبعادهم بسهولة أكبر.

ويطبق أيضا على حالات "الاستغلال" أي الحالات التي تستخدم فيها "دولة ثالثة أو جهة فاعلة غير حكومية" الهجرة لزعزعة استقرار إحدى دول الاتحاد الأوروبي. وأكد مقرر النص النائب الأوروبي الإسباني خوان فرناندو لوبيز أغيلار أن الأمر "لا يتعلق بتاتا باستهداف" المنظمات التي تنقذ المهاجرين في البحر.

يجوز لدولة عضو أن تأخذ في الاعتبار مفهوم "دولة ثالثة آمنة" لابعاد طالب لجوء إليها.

وهذا يعني أنه يمكنها رد الملف باعتبار ان طالب اللجوء مر عبر بلد ثالث يعتبر "آمنا" حيث كان بإمكانه تقديم طلب حماية.

ومع ذلك يجب أن يكون هناك "رابط" كافٍ بين الشخص المعني والبلد الثالث.