إيلاف من كييف: اتخذت القوات المسلحة الأوكرانية موقفا دفاعيا أكثر، بحسب تحليل عسكري أخير، بعد فشل هجومها المضاد الصيفي في تحقيق اختراق كبير ضد الجيش الروسي ومع حلول فصل الشتاء بعد ما يقرب من 22 شهرا من الحرب.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية في تقييم لها: "في الأسابيع الأخيرة، حشدت أوكرانيا جهودًا متضافرة لتحسين التحصينات الميدانية مع تحول قواتها إلى وضع أكثر دفاعية على طول جزء كبير من خط المواجهة".

وبحسب تقارير متقاطعة، صمدت الدفاعات الروسية في وجه الهجوم الأوكراني المضاد الذي دام أشهرًا بأسلحة زوده بها الغرب، لكن من دون غطاء جوي أساسي.

ركزت معظم المعارك في الأسابيع الأخيرة على ضربات المدفعية والصواريخ والطائرات بدون طيار حيث أعاق الطين والثلوج تحركات القوات.

أضاف التحليل البريطاني: "تواصل روسيا الهجوم في عدة قطاعات، لكن من غير المرجح تحقيق اختراق روسي كبير".

إلى ذلك، ويأمل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن يمل حلفاء كييف من تمويل مجهودها الحربي المكلف، ما يسمح للروس بشن هجوم جديد في العام المقبل ضد عدو أضعف.

إلا أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قال الثلاثاء: "أنا متأكد من أن الولايات المتحدة ستفي بوعودها بتقديم المليارات الإضافية لكييف لمواصلة معركتها"، بعدما رفض الكونغرس إقرار مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا، تصل قيمتها إلى 61 مليار دولار.