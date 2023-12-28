وضع رئيس مجلس الوزراء محمد شيّاع السوداني، أمس الاربعاء، حجر الاساس لمدينة الجواهري في قضاء أبو غريب، غرب العاصمة بغداد، فيما أكد قرب موعد الاعلان عن 10 مدن سكنية جديدة في عدد من المحافظات.

وذكر مكتبه الاعلامي أن مشروع مدينة الجواهري السكنية الجديدة، في قضاء أبو غريب، هو أحد مشاريع المدن الجديدة الخمس، التي تم الإعلان عنها ضمن استراتيجية الحكومة لمعالجة أزمة السكن، وتخفيف الاكتظاظ عن مراكز المدن الكبرى.

ولقد أكد السوداني خلال الحفل الذي أقيم بمناسبة إطلاق المشروع ان "الحكومة شخصت، منذ بداية مهامها، الخلل في أزمة السكن، وأعدت خططًا مدروسة لمعالجتها، انطوت على تشييد مدن سكنية متكاملة، وليست مجمعات. مشيرًا لاختيار مواقع لها على أطراف بغداد والمحافظات، بعيدًا عن مناطق الاكتظاظ".

أضاف السوداني: لقد أعلنت الحكومة عن 5 مدن سكنية كمرحلة أولى، تُشيد في العاصمة بغداد وبابل وكربلاء ونينوى والأنبار. ولاحقًا سيتم الإعلان عن 10 مدن سكنية جديدة في محافظات أخرى. وأكد أن الهدف هو الوصول إلى 250- 300 ألف وحدة سكنية، تُستهدف من خلالها الطبقات الفقيرة والمتوسطة، على أن يكون هناك التزام بأسعار الوحدات السكنية لتبقى ثابتة.

تفاصيل المشروع

وذكر رئيس الوزراء ان "مشروع مدينة الجواهري الجديدة سيتضمن، لأول مرة، 25 بالمئة من الأراضي المخدومة ستوزعها الحكومة بين المواطنين وفق آليات سيتم اعتمادها. علمًا أن المساحة الكلية للمشروع تبلغ 7121 دونمًا، وتشتمل على 30 ألف وحدة سكنية متنوعة، و10 آلاف قطعة أرض سكنية مخدومة، وجامعات ومراكز تجارية، ونحو 70 مدرسة، وستحظى بجميع المرافق الخدمية الأخرى ومراكز النشاط الحضري، في إطار تصميم مدينة ذكية تراعي معايير البيئة والحداثة وتقديم الخدمات بالنظم الإلكترونية.





رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، مستقبلًا نقيب الصحفيين العراقيين، رئيس اتحاد الصحفيين العرب مؤيد اللامي

جهود الصحافيين

من جهةٍ أخرى، ثمّن رئيس مجلس الوزراء، محمد شيّاع السوداني، جهود الصحفيين في تغطية انتخابات مجالس المحافظات، مشددًا على ضرورة رعاية أسر وذوي شهداء الصحافة، خلال استقباله لنقيب الصحفيين العراقيين، ورئيس اتحاد الصحفيين العرب مؤيد اللامي. حيث أكد تقدير الحكومة لجهود الصحفيين، وتقديم كل الرعاية والاهتمام لهم، وحفظ حقهم في الوصول إلى المعلومة الذي يمثل أهم الحقوق الصحفية.



وأشار بيان مكتبه الإعلامي أن "اللقاء تناول استعراضًا للأحداث في غزة، وما يتعرض له العاملون في الصحافة هناك من استهدافات مباشرة من قبل جنود الكيان الغاصب، أدت إلى سقوط العشرات من الصحفيين بين شهيد وجريح".

الاعتداء الأميركي

وكانت الحكومة العراقية قد دانت الاعتداء الأميركي على مواقع عسكرية عراقية، وقال بيانها الإعلامي أنها تتعامل، عبر قواتها الأمنية بكل صنوفها ومؤسساتها الدستورية وسلطاتها القانونية كافة، بحزم إزاء قيام بعض العناصر بالاعتداء على مقارّ البعثات الدبلوماسية الأجنبية أو الأماكن التي يتواجد فيها المستشارون العسكريون من الدول الصديقة.

وأضاف البيان: لققد سبق أن تمّ تشخيص هذه الاعتداءات على أنها أعمال عدائية تمسّ بسيادة الدولة العراقية، ومن غير المقبول أن تُرتَكب وفق أي ظرف كان أو تحت أي مسمى أو مبرر".

وتابع: ما جرى فجر الثلاثاء 26 ديسمبر(كانون الأول) 2023، من استهداف لمواقع عسكرية عراقية من قبل الجانب الأميركي تحت عنوان الرّد، أدى إلى استشهاد منتسب وإصابة 18 آخرين بينهم مدنيون.

واعتبر البيان هذا الاستهداف عملاً عدائيًا واضحًا وغير بنّاء يمسّ بالسيادة العراقية، ولا يصبّ في مسار المصالح المشتركة طويلة الأمد، في بسط الأمن والاستقرار، بل يعمل بعكس رغبة الجانب الأميركي المُعلنة في تعزيز العلاقات مع العراق.

وأكمل البيان: "لقد نجحت قواتنا الأمنية في بسط الأمن والاستقرار بربوع بلادنا. وهي تحقق الانتصار على عصابات داعش الإرهابية، التي لم تعد تُشكِّل تهديدًا للأمن الوطني العراقي. وبالتالي فإن المحافظة على ثمار هذا الانتصار هو من صلب أولوياتنا الأمنية والاستراتيجية، ولن نسمح لأي طرف بالمساس بما تحقق وترسّخ عبر آلاف التضحيات الغالية".



رئيس وزراء العراق محمد شياع السوداني مستقبلاً هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية رائد رضوان والوفد المرافق له

الكفاءات الفلسطينية

وعلى صعيد آخر، أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، دعم الكفاءات الفلسطينية ضمن إطار مكافحة الفساد، خلال استقباله رئيس هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية رائد رضوان والوفد المرافق له"، مبينا ان "اللقاء شهد التباحث في أفق التعاون بمجال مكافحة الفساد".

وفيما اكد السوداني على "دعم الكفاءات الإدارية والمالية في أجهزة السلطة الفلسطينية، ضمن إطار مكافحة الفساد ومختلف الصعد الأخرى"، شدد على "موقف العراق المبدئي والثابت من الحق الفلسطيني، ومواجهة وفضح عدوان العصابات الصهيونية المستمرة بالاعتداء على قطاع غزّة"، مطالبًا المجتمع الدولي والقوى العظمى باتخاذ خطوات فعالة لإنقاذ الوضع الإنساني في الأراضي المحتلة ووقف العدوان الوحشي".

من جانبه، أشاد رائد رضوان "بمواقف العراق الداعمة لفلسطين"، مشيرًا لتوقيع مذكرة تفاهم مع هيئة النزاهة العراقية، من أجل تبادل الخبرات ورفع كفاءة الحلقات الإدارية والمالية للسلطة الفلسطينية في هذا المضمار".