موسكو: أعلنت حالة "الانذار" في مدن في أقصى الشرق الروسي الاثنين بسبب خطر محتمل بحدوث تسونامي من دون القيام بعمليات إخلاء حتى الآن، بعد سلسلة من الزلازل العنيفة في اليابان.

وقالت وزارة الحالات الطارئة الروسية عبر تلغرام "قد تطال موجات تسونامي شواطئ على ساحل ساخالين الغربي" مشيرة إلى أن ارتفاع الموجة المتوقعة حاليا لا يتجاوز 50 سنتيمترا.

وأضافت "هذا الارتفاع لا يشكّل تهديدا على السكان" داعية سكان هذه الجزيرة الكبيرة الواقعة في شمال غرب اليابان البالغ عددهم نحو 445 ألفا إلى "التزام الهدوء".

وأوصت سلطات مدينة فلاديفوستوك البالغ عدد سكانها 600 ألف نسمة الصيادين بالعودة إلى الميناء، وقالت إنها تتوقّع وصول موجة ارتفاعها 300 سنتيمتر.

وضربت زلازل قوية وسط اليابان الاثنين ما دفع السلطات إلى إصدار إنذار بحدوث تسونامي كما حضّت سكان المنطقة المعنية باللجوء إلى مناطق مرتفعة.