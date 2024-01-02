هونغ كونغ: دفع قطب الاعلام المؤيد للديموقراطية جيمي لاي الذي يواجه احتمال السجن المؤبد، ببراءته خلال محاكمته بتهمة تعريض الأمن القومي للخطر الثلاثاء في هونغ كونغ.

وأكد لاي (76 عاما) المسجون حاليا أنه "غير مذنب" في أي من التهم الثلاث أمام المحكمة، بحسب مراسلي وكالة فرانس برس.

واستعان لاي الذي كان محاطًا بثلاثة حراس في قفص الاتهام، بسماعات ليتمكن من متابعة الجلسة بشكل أفضل، بحسب محاميه.

ووُجهت إلى لاي، مؤسس صحيفة "آبل ديلي" التي أُقفلت في 2021، تهمة "التواطؤ بغرض التآمر لإصدار وثائق تحرض على الفتنة"، وهي جريمة مدرجة في قانون يعود إلى الحقبة الاستعمارية و"التواطؤ مع قوات أجنبية" و"التآمر".

ويواجه بالنسبة للتهمتين الأخيرتين السجن مدى الحياة، بموجب قانون الأمن القومي الصارم في هونغ كونغ الذي فرضته بكين في العام 2020.

والثلاثاء، أعلن ممثلو الادعاء أنهم أسقطوا تهمة "التواطؤ" المشمولة بالفعل بتهمة "التواطؤ بغرض التآمر".

كما تجري محاكمة العديد من المسؤولين في الصحيفة.

تحظى محاكمة لاي بتغطية إعلامية كبيرة لأنها تعد مقياسًا للوضع الحالي للحريات المدنية في هونغ كونغ.

طلبت المملكة المتحدة والولايات المتحدة إطلاق سراح لاي، وهو مواطن بريطاني. كذلك، أعرب الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة عن قلقهما بشأن مصيره. ورفضت بكين هذه الانتقادات واعتبرتها بمثابة تشهير وتدخل في شؤونها.