جدال عنيف بين بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه رواف غالانت أخر اجتماع مجلس الحرب الإسرائيلي الخميس

إيلاف من بيروت: انتظر أعضاء مجلس الوزراء الحربي المجتمعين في كيريا في تل أبيب طويلا وصول رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يواف غالانت مساء الخميس، لكنهما تأخرا بسبب جدال عنيف بين الرجلين، على خلفية ما نشرته "القناة 12" الإسرائيلية عن منع رئيس الوزراء رئيسي الشاباك و الموساد من اللقاء بغالانت من دونه، سواء في المناقشات المتعلقة بالمختطفين، أو في مناقشة عملياتية أخرى.

وصاح نتنياهو بغالانت قائلًا إن أي نقاشات حول قضايا أمنية حساسة تتعلق بالحرب مع رؤساء الأجهزة التابعة له لا تتم من دونه، وكذلك تلك التي تتصل بالقضايا الوطنية التي ينبغي مناقشتها في مجلس الحرب.

وقال رئيس الوزراء لوزير دفاعه أن هذه النقاشات عقيمة، وهدفها العلاقات العامة. من جانبه، رد وزير الدفاع إن مثل هذه اللقاءات كان معتادًا، وقال لنتنياهو: "بمنع هذه اللقاءات، أنت تضر بأمن البلاد".

وقالت القناة 12 على موقعها إن نتنياهو وغالات نفيا الخبر، وأكدا تعاونهما "من أجل الانتصار في الحرب".

المصدر: "القناة 12 الإسرائيلية"