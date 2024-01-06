في ظل المخاوف من التصعيد في المنطقة، يزور مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل لبنان في الفترة من الخامس إلى السابع من كانون الثاني/يناير لمناقشة الوضع على الحدود الإسرائيلية اللبنانية، وفق ما أعلن الاتحاد في بيان جاء فيه أن "بوريل سيعيد التأكيد على ضرورة تعزيز الجهود الدبلوماسية مع زعماء المنطقة".

ويتخوف بوريل من امتداد ألسنة النار من حرب غزة إلى دول الجوار وبينها لبنان حيث تستمر الاشتباكات على حدوده مع إسرائيل. كما يخشى من تطور الصراع وسط القرصنة التي يمارسها الحوثيون في البحر الأحمر.

وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن قد بدأ بدوره جولة في الشرق الأوسط في محاولة لوقف اتساع نطاق الصراع في غزة.

وتأتي الزيارتان بعد ما يقرب من ثلاثة أشهر من الهجوم الذي شنه مسلحون من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول مما أدى إلى مقتل 1200 شخص.

ودفع هذا الهجوم إسرائيل لشن هجمات أدت إلى مقتل أكثر من 22 ألف فلسطيني وتركت معظم أنحاء القطاع في حالة خراب.