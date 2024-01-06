شنت إسرائيل السبت قصفا جديدا على غزة، إذ ذكر صحفيون أن ضربات استهدفت فجرا مدينة رفح في الطرف الجنوبي من القطاع حيث لجأ مئات آلاف الفلسطينيين في الأسابيع الأخيرة محاولين الفرار من الاشتباكات. فيما أفادت الجمعة مصادر استشفائية فلسطينية عن سقوط 35 قتيلا في دير البلح في وسط القطاع.

من جهة أخرى، قالت جماعة حزب الله اللبنانية إنها ضربت موقع مراقبة إسرائيليا في وقت مبكر من السبت بعشرات الصواريخ "كرد أولى" على مقتل القيادي بحركة حماس صالح العاروري الأسبوع الماضي.

في المقابل، قال الجيش الإسرائيلي "بعد فترة قصيرة، ضرب الجيش الإسرائيلي خلية إرهابية شاركت في إطلاق الصواريخ".