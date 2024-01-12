إيلاف من دبي: في عام 2019، توقع السياسي الروسي فلاديمير جيرينوفسكي قبيل وفاته أن يندلع نزاع نووي في الشرق الأوسط خلال 10 سنوات أو 15 سنة مقبلة، متنبئًا باستخدام إسرائيل السلاح النووي ضد الفلسطينيين.

وبحسب "روسيا اليوم"، قال جيرينوفسكي في برنامج تلفزيوني وقتها إن "اليهودية العالمية الخفية تحتاج إلى حرب مع العراق وإيران، وتريد إشعال النار في الشرق الأوسط بسبب التهديدات التي تواجهها".

وتناقلت الشبكات الاجتماعية مقطع فيديو يحتوي على تصريحات لجيرينوفسكي قال فيها: "بحلول عام 2024 سيندلع نزاع في الشرق الأوسط وسينسي الجميع أوكرانيا".

أضاف الزعيم السابق للحزب الديمقراطي الليبرالي: "أؤكد لكم أن الصراع النووي في الشرق الأوسط أمر لا مفر منه خلال السنوات العشر إلى الخمس عشرة المقبلة، عندما تستخدم إسرائيل السلاح النووي ضد فلسطين".

وكانت وسائل إعلام روسية قد استعادت نبوءة سابقة لجيرينوفسكي، زعم فيها أن إسرائيل لن تنتصر في حرب الشرق الأوسط المقبلة، وقال حينها: "ليس لإسرائيل مستقبل. لن يصمد الإسرائيليون سواء تم اعتماد الخيار السلمي أو الحسم بالقوة".

وكان وزير التراث الإسرائيلي أميحاي إلياهو قد قال إن إسقاط قنبلة نووية على قطاع غزة أحد الاحتمالات التي يجب أن تبحثها إسرائيل، فما كان من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلا أن علق مشاركة إلياهو في اجتماعات الحكومة حتى إشعار آخر، واصفًا تصريحه هذا بأنه "منفصل عن الواقع".

المصدر: "روسيا اليوم"