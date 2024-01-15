تل أبيب: قُتِلت امرأة على الأقل متأثرة بإصابتها فيما يشتبه بأنه عملية دهس بسيارة الإثنين في مدينة رعنانا وسط إسرائيل، وفق ما أعلن مستشفى محلي، وقد أصيب ما لا يقل عن 13 شخص في الهجوم حسبما أعلنت الشرطة الإسرائيلية.



وقال قائد الشرطة كوبي شابتاي للصحافيين إن "منفذَي الهجوم قريبان من مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية. قادا مركبتين مسروقتين وقاما بدهس عدة أشخاص، مما أدى إلى نقل 13 جريحا إلى المستشفيات".

وأفاد مستشفى مئير الطبي في كفار سابا بالقرب من رعنانا في بيان إن "امرأة مصابة وصلت في حالة حرجة بعد أن صدمتها سيارة في رعنانا وتوفيت متأثرة بجراحها على الرغم من جهودنا لإنقاذها".

من جهتها، أفادت خدمات الإسعاف أن حصيلة القتلى بلغت 13 جريحا على الأقل، بينهم اثنان على الأقل في حالة خطيرة.

وقالت الشرطة إنها "اعتقلت المشبته بهما وهما من أصحاب السوابق الجنائية والامنية، ودخلا بطريقة غير قانونية إلى إسرائيل".

وقال مستشفى شنايدر للأطفال في مدينة بيتح تكفا قرب تل أبيب إنه تسلم 4 أطفال جرحى في حادثة رعنانا ووصف "حالتهم بالمتوسطة".

وقالت الشرطة إن تقوم "بتمشيط المنطقة الوسطى في موقع الهجوم والمناطق المحيطة به للتأكد من عدم وجود تهديدات أخرى".