إيلاف من طرابلس الغرب: نفت ريم يوسف الدبري، موكلة هنيبعل معمر القذافي، خبر وفاته في أحد السجون اللبنانية، بعدما شاع هذا النبأ الخميس على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت الدبري في تصريحات إعلامية: "هذه الأخبار عارية من الصحة جملة وتفصيلاً، ومجرد شائعات، لا نعلم الغرض من نشرها الآن". وأضافت: "لا جديد في ملف هنيبعل حتى الآن".

نوبة قلبية

وكانت حسابات ليبية على وسائل التواصل الاجتماعي قد انشغلت في الساعات القليلة الماضية بهذا النبأ، وأكدت منشورات عديدة إن نجل الزعمي الليبي الراحل معمر القذافي تعرض لنوبة قلبية في سجنه بلبنان، وقد فارق الحياة.

انتشر الخبر سريعًا بعدما تواتر أخيرًا عن تدهور حالة هنيبعل القذافي الصحية خلال العام الماضي، ونقله مرات عدة إلى المستشفى.

لجنة دفاع ليبية

وكان ملف القذافي قد عاد إلى التنداول أخيرًا بعدما دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" السلطات اللبنانية إلى إطلاقه فورا، وهو المحتجز احتياطيا بتهم ملفقة – بحسب المنظمة - منذ اعتقاله في ديسمبر 2015. وقبل اشهر، أعلن القذافي إضرابه عن الطعام تنديدا باستمرار احتجازه منذ 9 سنوات من دون محاكمة.

والجدير بالذكر أن المجلس الرئاسي الليبي شكل لجنة برئاسة وزيرة العدل حليمة البوسيفي لمتابعة ملف هنيبعل القذافي القضاء اللبناني، وأمر بتشكيل هيئة دفاع تتولى المتابعة القانونية أمام كافة الجهات والمحاكم اللبنانية بما يكفل توفير محاكمة عادلة، ولم يتم الإعلان عن نتائج أعمالها حتى الآن.