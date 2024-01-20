إيلاف من الرباط: توفي السبت، بالرباط، الدكتور عباس الجراري، عميد الأدب المغربي ومستشار الملك محمد السادس، عن عمر يناهز 86 سنة.

ويحظى الجراري بمكانة متميزة وتقدير كبير، لقيمته العلمية وتميز منجزه وإسهاماته الكبيرة في عدد من المجالات الفكرية والعلمية. وكتب الأديب أحمد المديني تدوينة جاء فيها: "انتقل الى رحمة الله مساء يومه السبت العميد العلامة عباس الجراري قيدوم أساتذة الأدب المغربي وتراثه وفنونه في الجامعة المغربية وخارجها . تخرج على يديه أجيال من الطلبة والباحثين، وأغنى خزانتنا المغربية والعربية كلها بذخائر نفيسة. عزاؤنا واحد في فقد عالم جليل".

حداد في بيت الأدب المغربي

وكتب الناقد والأستاذ الجامعي عبد اللطيف الوراري: "حداد في بيت الأدب المغربي. الأستاذ العلّامة عباس الجراري يترجّلُ عن دنيانا، تاركًا وراءه خزانة أدب وحكمة وحضارة".

بدوره ، كتب الناقد والأستاذ الجامعي أحمد زنيبر: "رحم الله أستاذ الأجيال وصاحب الأفضال الغفيرة على الثقافة المغربية والعربية عامة الدكتور عباس الجراري، أحد أعمدة الأدب والفكر والنقد والتراث... تغمده الله برجمته الواسعة وعزاؤنا الصادق لعائلته الصغيرة والكبيرة.. ستظل ذكراه عالقة بالأذهان وكتبه ساطعة في كل آن".

وكتبت الباحثة والأستاذة الجامعية العالية ماء العينين: "يوم حزين وفقد جلل. رحيل العلامة الكبير عميد الأدب المغربي أستاذ الأجيال الدكتور عباس الجراري".

ولد الجراري في 15 فبراير 1937، بالرباط. وحصل على الإجازة في اللغة العربية وآدابها من جامعة القاهرة سنة 1961، وعلى الماجستير سنة 1965، قبل أن يحصل سنة 1969 على الدكتوراه في الآداب.

شغل مناصب عديدة

وشغل الجراري عددا من المناصب كما تقلد عددا من المهام الإدارية منها، أستاذ بجامعة محمد الخامس منذ 1966، وأستاذ بالمدرسة المولوية (الاميرية)، فضلا عن عضوية أكاديمية المملكة المغربية. كما شغل منصب مستشار الملك محمد السادس منذ سنة 2000.

من أعمال الجراري الأدبية والفكرية: "القصيدة: الزجل في المغرب"، و"من وحي التراث"، و"الثقافة في معركة التغيير"، و"وحدة المغرب المذهبية"، و"الأدب المغربي من خلال ظواهره وقضاياه"، و"خطاب المنهج"، و"الثقافة من الهوية إلى الحوار"، و"الذات والآخر"، و"بقايا كلام في الثقافة"، و"هويتنا والعولمة"، و"الحوار من منظور إسلامي"، و"قضايا للتأمل برؤية إسلامية"، و"الإصلاح المنشود"، و"رحيق العمر".

أوسمة وجوائز

كما حصل الجراري على العديد من الأوسمة والجوائز، وكرمته العديد من الجهات الوطنية والأجنبية.



